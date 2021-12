Rubén Rocha espera que no haya violencia en Sinaloa por recompensa de USA por los hijos de El Chapo

Sinaloa.- Con respecto a la recompensa que ofrece el gobierno estadounidense por los hijos de Joaquín Guzmán Loera (Chapo Guzman), ellos fijan sus políticas en ese sentido, dijo el gobernador Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“El presidente fue muy claro también, nosotros fijamos nuestras políticas internas. Ellos tienen su soberanía para hacer lo que consideren que deban de hacer y nosotros la nuestra”, expuso.

Al ser cuestionado si se teme que haya un brote de violencia por esta recompensa el mandatario estatal aseguró que siempre están temerosos que se genere violencia por cualquier incidente, por los incidentes de todos los días, inclusive.”

Por ejemplo, ayer me habló el secretario de Seguridad (Cristóbal Castañeda Camarillo), temprano en la mañana van a un lugar porque se dan estas posadas que además les ponen distintivo y se dan con violencia, se localizan lugares donde hay armas de fuego que son sumamente peligrosos, inclusive, se localizaron extranjeros en esa posada, se registran, se mandan al consulado correspondiente, en este caso eran personas norteamericanas. Ese tipo de cosas te genera escozor de frente a lo que puede representar una secuela de violencia”, expuso. Rocha Moya aseguró estar haciendo lo propio, que están registrando, viendo, cuidando.

Leer más: En menos de 3 años el Gobierno de Sinaloa prevé recuperar el estatus zoosanitario de la ganadería

“Necesitamos cuidar este mes de fiestas que no circule, que no se ponga en peligro la gente que va a alguna fiesta y que finalmente no sabe qué se va a encontrar ahí y cómo eso, nos preocupan otras cosas, este anuncio que hace el gobierno norteamericano no es que nos preocupe, simplemente decimos ahí está, eso es lo que está ofreciendo el gobierno norteamericano a partir de su política. Ellos tienen una política de ofertar recompensas no solamente para el caso que ahora se menciona, sino en general es una política que ellos tienen, es parte de su política. Yo espero que no haya secuelas de violencia por el anuncio por lo que tenemos ahí”.