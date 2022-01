Rubén Rocha invita en Sinaloa a unirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo presente esta tarde en el Centro Deportivo “La Costerita” donde se llevó a cabo un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual explicó que el plan de este es buscar rescatar a la juventud de la delincuencia.

Rocha comentó que fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien en una conversación le dijo que se le debe dar a los jóvenes, las alternativas para que puedan desarrollarse en un oficio, alejados de la delincuencia.

Destacó que, actualmente Sinaloa es el estado con menor aprovechamiento del programa por lo que no hay límites para el mismo, con esto lanzó la invitación para todos los jóvenes que quieran sumar para que hagan su tarea de aprendices, recibiendo salario y con la inscripción para el Instituto Mexicano del Seguro Social para el apoyo médico.

“Esa tarea, la van a hacer recibiendo prácticamente un salario, pero ahora con el apoyo adicional de que se van a inscribir, como si fueran estudiantes en edad de estudiar en la universidad, se van a inscribir, tendrán entonces el apoyo médico, la prestación social de las instituciones y eso importa mucho”, aclaró.

El mandatario estatal, explicó que, con programas como este, continúan en la línea de apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Por su parte la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, añadió que la indicación dada por el Presidente López Obrador desde hace 3 años fue no dejar a ningún joven sin trabajo.

“Si hay jóvenes, mujeres, hombres, no importa donde vivan, en que rincón del país, en las montañas, en las zonas rurales, en las ciudades, que tengan posibilidades de futuro, que tengan posibilidades de trabajar”, aclaró.



Añadió que se tiene una problemática con los jóvenes, ya que estos no tienen las posibilidades de trabajar, pues al salir de la universidad se encuentran con la barrera de las empresas, quienes buscan personas experimentadas para los puestos y de esta manera no se les contrata.

En el caso de Culiacán, Alcalde Luján, destacó que buscarán la incorporación de mínimo 5 mil aprendices, para todas las colonias, sobre todo en las que más se necesite, pues aseguró que en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, caben todos quienes tengan de 18 a 29 años de edad.

Añadió que se reforzará este programa en las diferentes colonias con un objetivo final de garantizar que no quede ningún joven que no haya podido participar si tiene energía, confía y tiene esperanza.

En el evento también estuvieron presentes el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, el Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel y la Subsecretaria de Bienestar María Inés Pérez Corral.