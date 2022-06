Rubén Rocha lamenta muerte de joven baleado en bar de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya lamentó los hechos ocurridos la madrugada de este jueves en un bar de Culiacán donde un joven fue baleado y falleció momentos después en un hospital, y afirmó que su estrategia de seguridad sí está funcionando.

“Es lamentable que ocurran estos hechos, nosotros mantenemos una estrategia que nos ha permitido que por fortuna ocurran ahora mucho menos casos como este, que ocurrían en los gobiernos anteriores, hay registro para eso, entonces estamos aplicando una estrategia que nos está dando resultados. Espero que me dan chancita de que transcurra un poco más mi gobierno, pero estamos en la idea de atender todo eso”, dijo el mandatario estatal.

Luego de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a Rocha Moya se le cuestionó que si este hecho violento prende la alarma en el tema de seguridad, respondió:

“No, no, es lo que les digo, disculpenme, siempre me traen ustedes la idea de meterme en su titular de periodico, en una alarma, pero no, la estrategia de nosotros está funcionando, está funcionando mejor que la de Quirino (Ordaz), que la de la Malova (Mario López Valdez) y que la de otros atrás”.

Te recomendamos leer:

Agregó que: “Lamentablemente esto ocure aquí. ¿saben cuántos enfrentamientos se dieron en Estados Unidos en los últimos seis meses? Más de 500 enfrentamientos, ocurre en todas las sociedades, nosotros quisieramos que ocurriera lo menos posible y estamos trabajando para eso”.