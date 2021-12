Rubén Rocha llama a no incrementar impuesto predial más del 5% en Sinaloa

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a los presidentes municipales para que no se desborden en la solicitud del incremento de las tablas catastrales, pide que piensen en la gente. Que cualquier ajuste que se deba hacer porque como gobierno se debe tomar en cuenta la inflación, pero es alta y no puede ser del 7 por ciento, no puede ser del 6 y tampoco del 5.

Rocha Moya considera que hay que hacer una consideración que concilie las cosas. Confía en que los diputados de Sinaloa van a resolver por atender tanto los requerimientos de las comunas que muchas de ellas dependen, fundamentalmente, de este impuesto, pero sobre todo se tendrá la sensibilidad para atender la economía de las familias que pagan predial.

“Entonces, mi recomendación es esa, con mucho respeto a los diputados que consideren, no puede ser el índice inflacionario es muy alto, no puede ser un aumento tan alto y deberán hacer la consideración sobre todo de la gente que menos tiene, que recuerden nuestros alcaldes y hay algunos que son de Morena, primero los pobres, entonces tienen que pensar en eso a la hora de hacer el ajuste a la tabla catastral, los diputados seguramente que, las diputadas, seguramente que lo van a ver así. Los he visto muy responsables, se han reunido con todos”.

Dijo estar seguro que el Congreso deberá pensar en las dos cosas, la comuna, pero sobre todo los que pagan que es la gente pobre.