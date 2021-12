Rubén Rocha pide a vecinos de Valle Alto no confrontarse con personal del Hospital de la Mujer en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya hizo el llamado a los pobladores de Valle Alto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que no vayan a encontrarse con las personas del Hospital de la Mujer porque eso genera roces y los roces pueden llevar a otra cosa.

Pide que esperen que la autoridad tome medidas. En días pasados los vecinos de Valle Alto acudieron a donde está el plantón de los trabajadores de salud para exigirles que abran el paso de un carril del bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Con respecto a los trabajadores del Hospital de la Mujer el mandatario estatal dijo que ya les dieron una respuesta. El secretario de Salud ya presentó alrededor de 300 casos de basificación dadas a la salida de la administración anterior o recategorización (presuntamente de forma irregular) y ese fue un compromiso que hizo personalmente con los trabajadores de salud en el Hospital de la Mujer, ese compromiso lo están cumpliendo y ya está la lista en donde se paga.

“Qué vamos a hacer, en ese acto al momento de pagar que los trabajadores se den cuenta que hay una suspensión, revisar inmediatamente el caso porque no queremos cometer injusticias y pagar como corresponde y los casos que no cursaron el trámite debido para la base, vamos a sacar esa base y se las vamos a concursar a los trabajadores con base en sus derechos, eso les dije, eso estamos haciendo."

"No hay, entonces, razón que me disculpen los compañeros del Hospital de la Mujer para estar interrumpiendo la vía, es su derecho a manifestarse, pero acuérdense que los terceros también tienen derecho y dicen, ese derecho que tú tienes termina cuando le tocas la punta de la nariz al vecino, al otro y entonces cuando eso ocurre resulta que el otro derecho que es transitar libremente, acuérdense que el artículo 11 de la Constitución dice eso, es un derecho que se le estaba afectando al tercero, no al gobierno. Por eso es que genera un conflicto, pero yo les pido a los de Valle Alto prudencia, por favor y a los compañeros del hospital, se los digo aquí a ustedes los medios, les digo, consideren lo que estamos haciendo”, expuso.

De acuerdo al gobernador le instruyó al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para que les llevara un papel y les dijera, que van a empezar la basificación en enero, y que ahí está el proyecto del presupuesto que mandó al Congreso y habla de que están proponiendo empezar a basificar en enero 400 plazas y el último en acordar cuántas serán es el Congreso.

“Ellos yo sé que ya acudieron al Congreso, que los escuche el Congreso, que revise el Congreso y yo no digo saben qué es eso lo que yo mandé porque yo soy la autoridad, no, a mí me toca elaborar el proyecto de presupuesto por ley y al Congreso le toca revisarlo y aprobarlo en su caso”, detalló.

“Como gente inteligente en sana paz, mis compañeros doctores, doctoras, camilleros, enfermeras, enfermeros del Hospital de la Mujer, hagan eso, nadie está poniendo oídos sordos, les estamos atendiendo y qué vamos a hacer, son 400 y yo creía que eran 100 los que se habían dado. Ahorita me informó el maestro Cuén que son 300 casos, qué va a pasar, yo ya no voy a regresar y decirles, saben qué les voy a quitar de los 400 que propuse, me salgan que los tengo que volver a asignar, no, esos 400 que propuse y de estos que hay aquí que no son 300 bases, les aclaro, son 300 casos porque unas son bases y otras son recategorizaciones”.

El gobernador en la conferencia Semanera pidió prudencia a los vecinos de Valle Alto y a los compañeros trabajadores del Hospital de la Mujer les pidió racionalidad porque no existe ninguna razón para que sigan en esa actitud de paro y tienen que trabajar y que sigan el procedimiento.

De acuerdo al mandatario estatal no se vale que haya esa irracionalidad y llama a que los trabajadores del hospital consideren que ahí no solamente están afectando el derecho de circulación de las personas que van no solo a Valle Alto, los que caminan por ahí, sino de los pacientes que los ponen en riesgo y es un derecho a la salud también es un derecho que preserva la Constitución en su artículo 4. “Entonces, cuando se afectan derechos de terceros, el derecho personal se pone en duda, mi derecho sí sin afectar el derecho de mi vecino”, detalló.