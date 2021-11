Rubén Rocha promete obras chiquitas pero muy útiles para Sinaloa

Sinaloa.- Realizar obras sociales que resuelvan problemas añejos en los diferentes municipios de Sinaloa anunció Rubén Rocha Moya, en su visita a El Rosario en donde efectuó el banderazo para la perforación de un pozo profundo que promete resolver el problema de escasez de agua potable en Cajón Verde.

Con la presencia de una gran multitud de personas se efectuó el acto el banderazo que marcó el arranque de los trabajos para la perforación de un pozo profundo en este poblado que desde hace años sufren por el desabasto de agua potable.

El gobernador del estado fue acompañado por las alcaldesas de El Rosario y Escuinapa, Claudia Liliana Valdez Aguilar y Blanca Estela García Sánchez.

En su participación Rocha Moya dijo que su gobierno no se enfocará a realizar obras “faraónicas” que no brinden un verdadero beneficio social y que cuestan millones, que prefiere realizar obras “chiquitas”, pero que resolverán las necesidades más elementales de los servicios que carecen los sinaloenses.

Leer más: Llegan apoyos económicos al sur de Sinaloa por afectaciones de huracán Pamela

“Me da mucho gusto estar en Cajón Verde y venir hacer una obrita chiquita, pero muy útil, yo no quiero venir hacer grandes obras, si no hago las pequeñas, aquí necesitan un pozo y lo vamos a terminar antes de que termine el año para que se conecte el agua y se puedan bañar para Navidad, que haya agua suficiente, eso es fundamental”, señaló.

Continuó diciendo; “¿Qué es lo que mejora la vida a la gente? Pues que se les resuelvan los problemas de la cotidianidad, por ejemplo en Choix voy hacer dos obritas una cuesta 300 mil y la otra 400 mil pesos. Esa cantidad es mucho para la gente, pero para el gobierno no, cada obra le va a dar luz a la gente, estaban parados los sistemas de luz por no invertir este recurso. Ese tipo de obras son las que sirven, me ha tocado ver una obra faraónica en Culiacán que costó 800 millones de pesos y no saben en qué se puede utilizar, se llama parque temático”.

Dijo que se mantiene muy pendiente que en su gobierno no se apliquen este tipo de obras que no representan nada a la sociedad.

“Estas mismas obras las vamos hacer allá con Blanquita (Escuinapa) otro pozo que nos va a revolver el problema de agua en El Trébol 2”, enfatizó.

Rocha Moya añadió que en el inicio de su administración se enfocarán a dar cumplimiento a los compromisos que tienen con el cierre de año que es el pago de aguinaldos a personal de gobierno que asciende a mil 500 millones de pesos, aunado al pago de nóminas.

Mencionó que también se encontraron cuando llegaron a los municipios con problemas con falta de agua porque empezaron a cortar la luz la CFE, por lo que buscaron tener un convenio de pago con la Comisión Federal de Electricidad.

Rubén Rocha promete obras chiquitas pero muy útiles para Sinaloa | Foto: Debate

“Les he dicho a los presidentes municipales que ya no volteen para atrás, porque nosotros en campaña éramos supermanes y decíamos que íbamos a resolver todo y entramos al gobierno y empezamos a echar culpas, no, no el problema es nuestro porque somos una institución de gobierno, y tenemos que enfrentarlo y si hay responsabilidades de quienes estuvieron antes hay procesos para ello, no tenemos que perder tiempo, no podemos presentar disculpas ante los problemas o derivar en otros. A nosotros nos toca resolver”, puntualizó el mandatario estatal.

Mencionó que pese a la pandemia como gobierno deben enfrentar la emergencia sanitaria, pero también destinar recursos que permitan resolver otros problemas sociales que afectan a los sinaloneses para que vivan mejor.

“Tenemos el compromiso de apoyar a las familias que menos tienen, por ello seguiremos impulsando los programas sociales, para que en las familias por lo menos reciban un programa social y mitiga algo, resuelve y ayuda. Actualmente se apoya a 20 mil personas y a partir del primero de enero se aumentará a 40 mil la lista de beneficiados en Sinaloa, pero ya hicimos un acuerdo con el presidente de la república que le entraremos peso a peso”, indicó.

Durante su participación también anunció que al programa de “Escuelas es nuestras” su gobierno destinará 100 millones de pesos adicionales para dar atención a las escuelas, que se sumarán a los 100 millones del Gobierno Federal, programa con el que buscan reactivar las instituciones educativas en Sinaloa y estén en condiciones para el regreso a clases presenciales.

Leer más: Arrancan campaña de eliminación de criaderos de mosco en San Ignacio

El gobernador hizo el compromiso en el sur de Sinaloa en revisar personalmente las peticiones hechas por sus habitantes y dar atención a sus demandas en las próximas semanas.