Rubén Rocha retira propuesta de apoyo a Culiacán para descuentos de agua potable a jubilados

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que ya retiró la propuesta que le hizo al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro de que el Estado absorbiera lo correspondiente a los descuentos en agua potable a los adultos mayores, discapacitados, jubilados y pensionados.

El mandatario estatal señaló que el presidente municipal ha tenido una actitud cerrada al no querer acatar ese descuento que incluso marca la ley.

"No me parece correcto ni justo que esté en la actitud no cumplir con los mandatos de ley y que son mandatos de ley que tienen un alto sentido social, el del agua potable es para ayudar a las personas con discapacidad y a los adultos mayores".

Señaló que como funcionarios están obligados a cumplir con los mandatos de la ley así como a resolver los problemas, por ello no comparte la actitud del presidente de mantener esa negativa de resolver el problema.

El gobernador pidió al secretario de gobernación, Enrique Inzunza que explicara qué podría pasar en el caso de que Estrada Ferreiro siga sin cumplir con los mandatos que marca la ley, en el cual Inzunza Cazares señaló que podrían tener responsabilidades de tipo político entre otras.

"Los servidores públicos tenemos que observar una conducta rigurosamente apegada al marco legal en el caso de que eso no ocurriere pues la propia constitución establece mecanismos de exigir el cumplimiento de las responsabilidades, hay responsabilidades de tipo político, administrativo y de tipo penal", señaló Enrique Inzunza.

Leer más: Aprueban diputados de Sinaloa, dictamen para la interrupción del embarazo en la semana 13

Por su parte el gobernador agregó que los que debieran ser beneficiarios resultan afectados porque no se hace el descuento, pueden ir al Congreso a plantear una demanda y hacer una denuncia de tipo político al no acatar la ley.