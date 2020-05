Rumbo al 2021, el reto es superarse en Facebook

Guasave, Sinaloa.- Los políticos que buscan alcanzar la candidatura por la gubernatura de Sinaloa en 2021 deben superar la percepción que han logrado actualmente en redes sociales y aceptar que un me gusta no se traduce en un voto electoral.

Lo anterior, de acuerdo con especialistas internacionales en política digital y campañas electorales entrevistados por EL DEBATE. Se trata, coincidieron, de compartir la solidez de sus propuestas, imagen y metas.

EL DEBATE mostró el día de ayer en su artículo «Políticos que lideran en Facebook rumbo al 2021» [https://bit.ly/2R7d742] a los candidateables por la gubernatura de Sinaloa con más me gusta en su página oficial de Facebook a partir de un análisis realizado con la herramienta Crowdtangle. Los resultados más elevados los obtuvieron Tatiana Clouthier, con 756.5 mil me gusta; Gerardo Vargas Landeros, con 481.5 mil me gusta; y Sergio Torres Félix, con 275.8 mil me gusta, del 1 de enero del 2020, hasta el 27 de marzo.

Nuevas estrategias

Ruby Soriano, consultora y estratega en comunicación política, gubernamental y campañas electorales, señaló que el posicionamiento digital de un candidato en redes sociales, además de ser importante, forma parte de una etapa donde se busca generar percepción a través de la imagen y de los contenidos segmentados que deben llegar a los electores. Sin embargo, aclaró que solo es una parte, un complemento que tiene que ir en paralelo con el trabajo que se hace en las campañas de tierra o trabajo de campo.

Ante este panorama, advirtió que tras la situación actual de contingencia sanitaria, y lo que esta deje a su paso, posiblemente se verán afectadas las campañas cara a cara con el elector, por lo tanto, mencionó que se debe aprovechar al máximo la campaña digital, sacando el mayor provecho a todas las herramientas para lograr resultados reales, y no solo reflejar un gran número de seguidores o me gusta sin solidez y con pocos resultados en la aceptación de las propuestas.

Ruby Soriano detalló que una campaña digital genera impacto siempre que se sepan dirigir los mensajes a los segmentos adecuados, proyectar solidez en la imagen personal y lograr la interacción con la audiencia digital: «El número de seguidores es una zona de riesgo. Y lo es, porque no implica que si tienes miles de seguidores implique que tienes una correcta campaña digital».

En el campo político, señaló que muchos personajes usan las estrategias para «inflar» posicionamiento a través de los llamados bots, que solo son replicadores de audiencia en las redes sociales: «Muchos candidatos te piden eso, tener miles de seguidores en sus fan pages para generar la percepción de ser muy conocidos». Pese a esto, recalcó que los bots no votan, por lo tanto una campaña digital siempre será efectiva cuando sea real la interacción con la gente, lo que muestra un sensor real del alcance que se tiene en posicionamiento y contenidos de los mensajes de campaña.

Herramientas de apoyo

Por su parte, Patricio Morelos, consultor de comunicación política y politólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, indicó para EL DEBATE que el número de me gusta en redes sociales permite que los ciudadanos conozcan el posicionamiento digital que tiene un político. Sin embargo, coincidió al señalar que esa percepción es relativa, porque en la actualidad existen diversas herramientas tecnológicas que aumentan considerablemente el número de seguidores, de me gusta y de compartidos. Por ejemplo, además de los bots, está incluso el pago de publicidad.

El también especialista en gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid indicó que el político tiene que tener claro que un like o me gusta no es un voto, y que su número de seguidores no se traduce necesariamente en un apoyo electoral: «Te lo puedo decir de primera mano, en una ocasión platiqué con un político que pensaba que por tener 100 mil seguidores obtendría el mismo número de votos. No se había dado cuenta que sus seguidores eran perfiles del Medio Oriente», contó.

Asimismo, dijo que, por el momento, es importante, más que ver el número de seguidores, el enganchamiento o el compromiso del político: «Recordemos, el objetivo de las redes sociales es construir una comunidad digital, no solo subir fotos, videos y mensajes».

Análisis estatal

Los personajes que aparecen en el artículo «Políticos que lideran en Facebook rumbo al 2021» partieron de la encuesta realizada en septiembre del 2019 sobre la popularidad de los actores rumbo a la elección a gobernador en el estado, pero también fueron agregados nombres nuevos que no habían sido analizados, esto en un sondeo realizado por EL DEBATE con analistas externos y columnistas de esta casa editorial.

Ante este panorama, el expresidente municipal de Mazatlán por el PRI Fernando Pucheta se comunicó con este medio de comunicación para compartir su popularidad en redes sociales. Sus números indican que mantiene 329 mil 723 seguidores en su página oficial, superando así a figuras como Sergio Torres o el dirigente del PRI estatal Jesús Valdés. Fernando Pucheta es ahora dirigente de la agrupación Pucheta, Una Mano Amiga. Y aunque fue cuestionado, no informó sobre sus aspiraciones en 2021.