SATES alerta venta de seguros vehiculares patito en el estado

"Como esto se venía dando desde administraciones anteriores si traemos bastantes quejas de los ciudadanos, si nos metemos a investigar fueron muchísimos ciudadanos los que estuvieron comprando estos seguros que los pudiéramos llamar seguros patitos porque no son aseguradoras las que en su momento vendieron estos disque seguros", reiteró el director del Sates.

Expuso que el aumento en los casos de aseguradoras falsas, ha aumentado en Sinaloa ante la necesidad que se dio con la regularización de automóviles de compra de seguro, mismos que por ser americanos no cuentan con esta protección de daños a terceros.

Explicó que uno de los requerimientos que se tienen para realizar el trámite de regularización de vehículos americanos es la compra de seguro automovilístico registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esto pues se descubrieron empresas que se hacen pasar por aseguradoras y venden seguros a los ciudadanos quienes a la hora de tener un siniestro no pueden localizar a la empresa o no cubren los gastos.

