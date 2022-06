SEPyC, con 419 casos positivos de Covid-19; la UAS suma más de 80

Sinaloa.- En una semana, repuntaron de forma significativa los casos positivos de Covid-19 en las escuelas públicas del estado, lo que llevó a las autoridades de los planteles a cerrar más de 20 ante el desacuerdo de la titular de la SEPyC y autoridades de salud.

Repuntes

De 84 casos positivos de Covid-19 detectados y que fueron reportados a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa, la semana pasada, ayer la cifra ya había subido a 419, de los cuales 261 son alumnos y 125 maestros, y el resto son administrativos. La última cifra que se registró de escuelas cerradas por contagios fueron 24 en todo el estado. Entre el personal docente y padres de familia hay mucha confusión sobre si las escuelas permanecerán abiertas o cerrarán por la alta cifras de contagios.

La titular de SEPyC, Graciela Domínguez Nava, comentó que la Secretaría de Salud es la que puede determinar los nuevos protocolos de sanidad y ellos solo los acatan. Por esta razón, y hasta no tener las nuevas medidas preventivas, no determinarán si las escuelas permanecerán cerradas por casos covid o se mantienen en la virtualidad.

“Estamos a la espera de que nos comuniquen oficialmente, porque esa parte nosotros no podemos implementar ninguna medida que no se haya notificado de manera oficial. Estamos en esa espera”. Dijo que dependerá de los nuevos protocolos para decidir si las escuelas que cerraron vuelven a abrir.

Más casos

El rector Jesús Madueña Molina informó que tres grupos de medicina en Culiacán regresaron a la virtualidad debido a que se detectaron alumnos contagiados.

Son 84 casos positivos y se va a ir valorando cuando regresan.

De acuerdo al rector, se tienen que intensificar las medidas sanitarias para evitar más contagios dentro de la máxima casa de estudios.

“Nosotros vamos a continuar con las medidas sanitarias que se implementaron desde que se inició la pandemia, eso no cambia. He comentado que la pandemia no se ha ido, y hasta que se registre una caso activo, existe el riesgo”.

Madueña Molina mencionó que solo en esa facultad es en donde se le ha notificado, por lo que seguirán cuidando las medidas sanitarias dentro de los planteles educativos. En los docentes y administrativos no se han registrado contagios.

Se dijo preocupado por la situación, pues leyó un estudio científico que la nueva variante ómicron pasa desapercibida en las pruebas y esto hace que las personas se confíen. Reiteró que las jornadas de vacunación se acercaron a los planteles educativos, por lo que los estudiantes y profesores que no estén vacunados pueden hacerlo.

Las autoridades de la UAS han sido muy cuidadosas en las medidas de prevención, para evitar contagios masivos de covid-19.

Los Datos

Sin nuevos protocolos

Hasta tener los nuevos protocolos por parte de la Secretaría de Salud, la SEPyC no determinará si las escuelas permanecerán cerradas por casos covid o se mantienen en la presencialidad.

Casos positivos en la UAS

Desde que inició el semestre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no se habían registrado casos positivos de covid, hasta en estos últimos días.

Por qué es importante:

Ante el incremento de casos positivos, se han cerrado escuelas, y los alumno han regresado a la virtualidad. Son muchos los padres y maestros que no quieren que esto ocurra porque el aprendizaje no es el mismo.