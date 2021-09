SNTE 53 no se confía de semáforo verde para regreso a clases presenciales en Sinaloa

Culiacán.- A pesar de que cambió el semáforo epidemiológico a verde en el estado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 53 sigue firme en que se mantengan en la virtualidad las clases.

El secretario general del sindicato, Fernando Sandoval Ángulo, señaló que no solo se trata de los contagios si no que las escuelas siguen sin condiciones para que los niños estén dentro de las aulas. “Es lo único que se tiene no así acciones concretas para resolver la problemática de falta de corriente eléctrica, de falta de agua potable, de falta de sanitarios funcionales, de falta de temas de aires acondicionados o sobre todo con robo de cableado o simplemente de vandalismo”. Reiteró que están a la espera que se tenga un verdadero color en el semáforo epidemiológico y tener un verde de verdad y que no sea un verde sandia “Verde por fuera y rojo por dentro”.

Aseguró que seguirán a la espera de que el semáforo verde se mantenga por lo menos durante tres semanas para que los menores regresen a las aulas.