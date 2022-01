SNTE 53 rechaza regreso a clases presenciales ante altos contagios de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 53 dice no al regreso a clases presencial de manera prolongada en Sinaloa.

Mediante un documento oficial compartido por las redes sociales se anunció que esperan a que el personal educativo se refuerce completamente y genere anticuerpos después de la aplicación de la vacuna moderna.

Señalaron varios puntos en los que la situación de la pandemia y los altos contagios que se han presentado últimamente son uno de los principales motivos por los que deciden no regresar.

Además de que alrededor de más de la mitad del personal educativo padece comorbilidades, así como que han fallecido 558 sindicalizados de manera directa o indirecta de la pandemia.

"Por todo lo anterior y atendiendo los resultados de una consulta realizada en cada centro de trabajo torno a este posible regreso presencial misma que concluyó en un rotundo NO, no al regreso presencial, no a las clases presenciales, ya que no existen la condiciones mínimas de salubridad por los altos contagios de Omicron y continúo abandono y vandalismo de las escuelas".