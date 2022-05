SSP concientiza a niños y jóvenes de Sinaloa sobre el acoso escolar

Sinaloa.- Como parte del programa Niñez con Valores, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa lleva actualmente una campaña denominada Prevención del Acoso Escolar, con el fin de atender y evitar que estudiantes sean víctimas de algún tipo de agresión verbal o física.

Y es que el problema del acoso no es algo que solo preocupa a nuestro estado, sino también se da en todo México y en muchos países del mundo, con el riesgo de que si no se atiende a tiempo de manera profesional, puede desencadenar tragedias lamentables.

Labor social

Alfredo Cháidez Ortega, promotor preventivo de la SSP, dio a conocer que actualmente se encuentran visitando escuelas, principalmente de nivel primaria y secundaria, para platicar y concientizar a los alumnos sobre el acoso escolar, también llamado bullying, con el apoyo de los maestros.

Mencionó que en el caso de las visitas que realizan en las primarias, utilizan unos títeres para captar la atención de los niños y explicarles que este tipo de conductas los afectan emocionalmente.

“Acudimos a las escuelas porque realmente sí existe el acoso escolar dentro de los mismos niños, el hecho de decirles un apodo, de golpearlos, de decirles una grosería y a veces también las amenazas, ustedes saben lo que estamos viendo, las amenazas hacia otros niños, 'te voy a golpear', 'te voy a hacer daño', 'te voy a hacer esto'; para nosotros es muy importante ir a todas las instituciones que nos piden”, señaló Cháidez Ortega.

Mencionó que al acudir a las secundarias, se acercan a los alumnos para explicarles los tipos de acoso que existen, que son el físico, verbal, psicológico y social.

“Ellos no saben que cuando se aísla a una persona, que les digan 'tú no juegas', 'no nos hables' o que entre las jovencitas se digan 'oye, si tú le hablas a esa persona, no me hables a mí', 'si te juntas con ella, no te juntes con nosotros', entonces la están excluyendo y ya es un tipo de acoso escolar que existe con este o esta joven, o también que no dejan jugar futbol, participar en los juegos”, indicó el funcionario estatal.

Alfredo Cháidez dijo que en Culiacán se han suscitado problemas donde los niños no soportan la presión de que los llamen por un apodo. “Regularmente un apodo no es para decir las cualidades, sino para hacer mención del físico, su forma de ser".

Comentó que en este sentido es fundamental el papel que desempeñan los maestros, porque al convivir con los alumnos, son los primeros que pueden identificar si hay algún tipo de acoso, ya en el plantel o en su casa.

Por su parte, Yadira Alfaro, promotora preventiva, quien trabaja en el programa Conecta Seguro, dijo que están al pendiente y en alerta ante los videos que circulan en redes sociales, de jóvenes de secundaria participando en peleas.

Al respecto indicó que las autoridades judiciales puedan rastrear de manera digital de dónde provienen esas publicaciones, cuando se presentan denuncias.

Invitó a los niños y jóvenes a que hablen con un adulto de confianza, si llegan a sufrir algún tipo de acoso escolar, para que se pueda atender.