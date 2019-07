Sabuesos Guerreras solicitan apoyo para sus búsquedas

Culiacán.- La lucha y esperanza para encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos une cada día más fuerte al grupo de Sabuesos Guerreras.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas inició ayer el Sabuesotón, a un lado de catedral, por la avenida Álvaro Obregón, con el fin de recabar apoyos para el grupo de rastreadoras, que realizan constantemente búsquedas en distintos lugares.

Invitación

Las activistas hicieron la invitación a la ciudadanía en general para que se unan y no esperen a que pase algo grave en sus familias, para que aporten su granito de arena, que es para el bien de todos.

María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, dijo que al ser madres rastreadoras no reciben ningún peso por parte del gobierno, por lo que ponen todo su esfuerzo y empeño, trabajando cada una por su cuenta propia.

Necesidades

Asimismo, pidieron la solidaridad de las personas para que las apoyen con lo que puedan, ya sea económicamente o con algunos víveres como agua, sombreros, guantes, cubrebocas, repelentes, bloqueador solar o todo lo que las personas deseen. “Si una silla no les sirve, una silla para nosotros en el campo es oro puro, una mesa, una carpa”.

Es mucho el esfuerzo y el trabajo pesado que realizan en las labores de búsqueda, por lo que las activistas mencionan que necesitan del apoyo de los demás. También recordaron que hacen el trabajo que les corresponde a las autoridades, y que al crearse la Comisión Estatal de Búsqueda, ellas fueron excluidas; sin embargo, no se van a rendir, ya que lo hacen por amor y por sus hijos, expresó. “No nos importa un cheque que estén dando, nosotros lo que queremos es encontrarlos”, afirmó.

Las recaudaciones seguirán para el día de hoy domingo con el mismo horario del día de ayer, de las 08:00 hasta las 18:00 horas.

Por último, la activista María Isabel recalcó a todas las personas que ya tienen o no un familiar desaparecido que no esperen a pasar por esa situación para ponerse en sus zapatos, ya que es un dolor que no se le desea a nadie.

“Yo creo que este dolor es como ir matando a una familia poco a poco, de que se vaya desintegrando todo, por ello no deben esperar a tener un familiar desaparecido para que se solidaricen”, finalizó.