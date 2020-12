"Sacar al PRI de Palacio de Gobierno", el objetivo de Vargas Landeros

Sinaloa.- Gerardo Vargas Landeros, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, aseguró en entrevista para Debate que, luego de que por "dedazo" se quedara sin la oportunidad de ser el candidato del PRI a la gubernatura del estado en el 2016, ahora espera que en Morena le den esa oportunidad, pues será la ciudadanía quien elija al candidato a través de una encuesta: "La encomienda y la tarea personal que tengo de lograrlo en el 2021; volver a sacar al PRI del Palacio de Gobierno, y que Sinaloa se pinte de Morena", mencionó el aspirante a candidato a gobernador por Morena en Sinaloa.

Para Vargas Landeros es posible integrarse al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pese a su pasado como priista, pues más que una ideología, lo importante es, y en lo que coincide con el presidente López Obrador, hacer sentir la voz al pueblo, el cual está cansado de la corrupción y de tanta impunidad, aseveró: "Por supuesto que hay una coincidencia con la Cuarta Transformación en mi manera de pensar, de actuar y sobre todo en la política social", afirmó.

Por ello, destacó que ha servido a la ciudadanía a través de sus oficinas de gestoría en Sinaloa, sin tener hasta el momento algún cargo público: "Todos los sueldos que yo generé como servidor público fue regresado a la gente". Ejemplo de ello es que en esta contingencia por la Covid-19 y con el apoyo de su grupo cercano repartió casi un millón de cubrebocas para los más necesitados y caretas a personal médico, aseveró el político ahomense.

Preferencia electoral

El partido Morena dio a conocer que su aspirante a gobernador será elegido por una encuesta ciudadana, resultado que se ha pospuesto y que se dará a conocer hasta la primera semana de enero. Ante este proceso, Vargas Landeros aseveró estar muy bien posicionado en las encuestas que se han realizado en el estado durante este año.

Al cuestionarlo sobre si el que la gente lo recuerde o ubique como expriista pueda resultar contraproducente, el político respondió que la gente lo que busca es un líder, pues el tema de los partidos políticos en el país está muy maltratado: «Más del 90 por ciento de la palabra “partido” significa para el mexicano algo malo, algo incorrecto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, bien importante, es posicionar a la persona, y obviamente mejorar la estructura del partido, en este caso de Morena, para que podamos lograr esa esperanza, esa fe que tiene el pueblo de Sinaloa», afirmó.

Gerardo Vargas destacó que eligió militar en Morena desde el 2017 por sus coincidencias con la ideología obradorista, ya que, en otros partidos, la riqueza se distribuye en unos cuantos, pues utilizan el poder para cosas inadecuadas, para sus amistades, para sus familias, por lo que en Morena esta distribución en los dos últimos años ha sido mucho más eficaz. Sin embargo, Vargas Landeros admitió que no todos los morenistas lo han recibido de lo mejor: "Hay algunos personajes, que son los menos, que obviamente ven en mí a un adversario, a un rival, donde estamos buscando la misma posición, que es la gubernatura, pero aquí no tiene que importar la cúpula del partido, tiene que importar la base, y, en esa base, que es la que yo he estado ayudando, he estado en comunicación, haciéndoles gestión, yo creo que ahí no hay duda de que Gerardo Vargas tiene una gran aceptación con ellos", dijo.

Por ello, su confianza en resultar el candidato por Morena, pues considera que las encuestas lo favorecen y porque cree complicado que las preferencias electorales cambien de la noche a la mañana: "Las candidaturas no se construyen en una época de encuestas, en cuatro o cinco días o en una semana, las candidaturas se trabajan de meses anteriores, de años anteriores", resaltó.

Errores del pasado

Para Vargas Landeros, la enseñanza que le dejó el PRI y que no repetirá en Morena es que aquellas coyunturas donde las decisiones se daban de manera copular no se repitan, pues hoy se tiene que escuchar a la gente, promover la democracia, lo que antes no se hacía: "Por eso mi alejamiento desde el 2010 y mi rompimiento con ellos en el 2017", comentó.

Respecto de los otros aspirantes a esta candidatura, Vargas Landeros admitió que son hombres y mujeres con grandes capacidades. Sin embargo, mencionó que ninguno de ellos ha tenido la oportunidad y la capacidad de haber gobernado Sinaloa, como lo hizo él cuando fue secretario de Gobierno en la Administración de Mario López Valdez; etapa en la que no hubo un "culiacanazo, una situación que "jamás les habría pasado", declaró.

El Dato

Sin decisión

El pasado 5 de diciembre, los aspirantes hicieron su registro oficial en el CEN de Morena. Primeramente se había dicho que el resultado de esta elección se daría en los siguientes días. Sin embargo, Morena pidió a los aspirantes esperar hasta enero.