Sadol Osorio acusa a Estrada Ferreiro de hacer préstamos de 100 mil pesos a funcionarios de Culiacán

Sinaloa.- Una serie de préstamos realizó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro a funcionarios aleados, a quienes no les niega el peso y se los descuenta de poco a poquito, mientras le quita descuentos a los jubilados, pensionados y se niega a pagar a tránsitos, policías y viudas de estos, denunció el regidor del PAN en Ayuntamiento de Culiacán, Sadol Osorio Porras.

Dijo que buscarán la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que sancione a quién tenga que sancionar por estos hechos. Al mismo tiempo insistió en que si hay dinero en el municipio y pide una explicación al alcalde del por qué para unos si hay dinero y para otros no.

“Veo muy lamentable que el alcalde Estrada Ferreiro persista a toda costa violentar la ley de hacienda municipal vigente y todo en contra de jubilados, pensionados en materia de impuesto predial, entre otras cosas, así como no querer pagar las pensiones a policías, tránsitos y viudas de estos… A través de acceso a la información vemos como premia a sus colaboradores más cercanos con préstamos como si fuera banco, en nómina y en abonos chiquitos, para toda la gente cercana a él, ¡si hay dinero!”.

“Vamos a pedir que intervenga la Auditoría Superior del Estado y que castigue a quién tenga que castigar, cómo prestarle 100 mil pesos a un regidor, esas son cosas en las que no estoy de acuerdo, esto duele y lastima a todos los culiacanenses, por qué para unos si y para todos no”, dijo.

Leer más: Instituto Municipal de Vivienda de Culiacán recibe premio a la Innovación en Transparencia 2021

“Hay otros funcionarios a los que les prestan más de 100 mil pesos, que nos aclare el presidente municipal si ¿tiene o no tiene dinero el ayuntamiento? son cosas que nos tiene que aclarar, decir y hablarnos con la verdad, por qué para los aleados y gente cercana si hay dinero y para los pensionados, las viudas, los comerciantes, los jubilados no hay nada, no se vale”, agregó.

Señaló que a los regidores se les ha comunicado que no tienen relación obrero-patronal con el municipio, es por ello que se pregunta: "¿Cómo a un regidor municipal, sin tener relación laboral con el ayuntamiento se le prestan 100 mil pesos?, ¿Cómo a los funcionarios cercanos a este (alcalde) se le prestan año con año?".

Leer más: ¿Delitos han ido a la baja en Sinaloa, como lo afirma Rocha?

Sadol Osorio lanzó un llamado de exhorto al alcalde capitalino para que cambie la manera en la que ha venido haciendo las cosas y lo exhortó a realizar políticas públicas que beneficien a todos los culiacanenses, siempre anteponiendo el diálogo y dejando atrás los pleitos.