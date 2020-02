Sala Lumière Culiacán: Películas hoy 6 de febrero

Culiacán, Sinaloa.-Dentro de la programación para el mes de febrero, este jueves 06, en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, se proyectan las películas "The disaster artist" (de James Franco, EEUU, 2017) y "The green prince" (Nadav Schirman, Alemania, 2013), con funciones a las 16:00 y a las 18:30 horas y boletos a solo 10 pesos.

"The disaster artist" narra la historia real de la producción de la película “The Room” (Tommy Wiseau, 2003), considerada “una de las peores películas de la historia". 'The Disaster Artist' es una comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el mundo los rechaza, deciden hacer su propia película, un film maravillosamente espantoso gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles interpretaciones.

"The green prince” es un documental sobre una de las fuentes de información más valoradas por Israel, el hijo de uno de los líderes de Hamás. Con el nombre en clave de “Príncipe verde”, fue captado para espiar a su propio pueblo durante más de una década. El relato se centra en su compleja relación con su superior, y es una fascinante historia de terror, traición, decisiones imposibles y una amistad que se enfrenta a todos los límites.

Escena dee The green prince

El programa sigue el viernes 07 con los filmes "Foxtrot (dirección de Samuel Maoz, Israel, 2017) y "El hilo fantasma" (de Paul Thomas Anderson, EEUU, 2017); el sábado 08 con "The green prince" (de Nadaw Schiman, Alemania, 2013) y "The last black man in San Francisco" (de Joe Talbot, EEUU, 2019), para cerrar semana el domingo 09 con "Manual de cine para pervertidos" (de Sophie Fignnes, Reino Unido, 2006) y "Adiós al lenguaje" (de Jean-Luc Godard, Suiza, 2014).

Este viernes los filmes “Foxtrot” y “El hilo fantasma” en la Sala Lumière

Este viernes 07 se proyectan las películas “Foxtrot” (dirección de Samuel Maoz, Israel, 2017) y "El hilo fantasma" (“Phantom thread”, dirección de Paul Thomas Anderson, Estados Unidos, 2017), en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, dentro de la programación para el mes de febrero, con funciones a las 16:00 y a las 18:30 horas y boletos a solo 10 pesos.

“Foxtrot” es un drama en el marco del conflicto árabe-israelí. Una familia con problemas tiene que afrontar los hechos después de que algo salga terriblemente mal en el lejano puesto militar donde estaba destinado su hijo cuando realizaba su servicio militar.

“El hilo fantasma” transcurre en Londres, década de 1950. Reynolds Woodcock y su hermana, Cyril, son los diseñadores de moda más aclamados de Inglaterra. Sin embargo, todo cambia cuando Reynolds encuentra en la joven Alma a su musa y su amante.

El programa sigue el sábado 8 con los filmes "The green prince" (de Nadaw Schiman, Alemania, 2013) y "The last black man in San Francisco" (de Joe Talbot, EEUU, 2019), para cerrar semana el domingo 9 con "Manual de cine para pervertidos" (de Sophie Fignnes, Reino Unido, 2006) y "Adiós al lenguaje" (de Jean-Luc Godard, Suiza, 2014).