Saldrán a marchar este 8 de marzo por todas las mujeres de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Culiacán, diversos organismos saldrán a marchar por las calles para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, por las que están desaparecidas y por todas aquellas mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia.

En este día, aseguran que no es un día para celebrar o festejar, sino para hacer conciencia en la sociedad que cada vez son más los feminicidios y que muchos de ellos quedan impunes, ya que no hay justicia y no se castiga a los responsables.

En Culiacán, en punto de las 10:00 horas iniciará la primera marcha que partirá desde el Ayuntamiento de Culiacán hacia el Palacio de Gobierno, la cual está convocada por Priscila Salas, del Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas. Y la otra marcha será a las 15:00 horas, iniciando en catedral.