Salida de Ortega es un sacrificio necesario para Quirino: Analistas

Sinaloa.- La sorpresiva salida de Carlos Ortega Carricarte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado es considerada por analistas políticos como un «sacrificio» necesario y concertado entre él y el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel, luego de verse exhibidos por un acuerdo con Armando Villarreal Ibarra, exsecretario malovista, para el pago de 2 millones de pesos por el desvío de casi 300 millones de pesos durante la Administración pasada.

En lo anterior coincidieron Teresa Guerra Ochoa y Héctor Ponce Tizoc, columnistas de EL DEBATE, durante una mesa de análisis, en la que también participó el analista político y asesor en materia legislativa Jacinto Pérez Gerardo, quien atribuyó esta repentina salida de Ortega a las manifestaciones sociales por falta de pago a proveedores y pendientes que se arrastran desde hace años en materia de subsidios y pensiones, pero no al polémico acuerdo con el exfuncionario malovista, pues enfatizó que ningún secretario toma una decisión de esa naturaleza sin antes consultarla con el gobernador.

En entrevista aparte, el también columnista de este rotativo Fernando Zepeda consideró que, aunque seguramente Ordaz Coppel tenía prevista la salida de uno de sus hombres de mayor confianza, el escándalo de la sanción y la negociación con Villarreal, surgido la semana pasada, lo obligó a apresurar tal decisión. No obstante, señaló que «Carlos Ortega se había estado retrayendo, porque su personalidad siempre ha sido escurridiza, y poco afecta a dar la cara ante los medios de comunicación».

¿Qué motivó la salida de Carlos Ortega?

Para Jacinto Pérez Gerardo, analista y expresidente del desaparecido Consejo Estatal Electoral, la renuncia, la destitución o la separación de un secretario no debería sorprendernos, salvo que tenga una afectación directa al interés público, pero que al final son facultades del gobernador, por lo que dijo no concordar con quienes tratan de hacer una conexión directa entre la salida de Carlos Ortega y el juicio que se le sigue a Armando Villarreal y a otros ex servidores públicos.

No obstante, reconoció que un secretario sí puede ser el valladar para que la lumbre no llegue hasta el gobernador: «Creo que a Carlos Ortega le faltaron recursos económicos y le faltó la habilidad para manejar esa situación, y creo que esto (la salida) fue en aras de no caer en la misma situación de la que se acusa al exsecretario Armando Villarreal».

Para el columnista Héctor Ponce, razones para que Ortega Carricarte saliera había muchas, entre ellas la falta de conexión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con quien el enlace directo es el propio gobernador, «pero por la coyuntura y lo que pasó la semana pasada con la jueza (Sandra Bruna), que los exhibió (a Ortega Carricarte y al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores), creo que sí está causando mucho ruido eso, y por lo primero que se irían sería por eso».

Consideró que el hecho de que una jueza los exhiba de esta manera es un golpe muy fuerte, sobre todo para la imagen del gobernador: «Cómo estar negociando un caso de corrupción de esta manera. Se me hace raro que la jueza los haya exhibido; pero viendo el fondo del asunto, creo que sí hay un conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo», añadió.

La doctora Tere Guerra afirma que lo que realmente está detrás de la salida de Carlos Ortega es la polémica exhibición del acuerdo de pago de 2 millones de pesos para solventar un desvío de casi 300 millones de pesos por parte del exsecretario Armando Villarreal y otros dos exfuncionarios malovistas: «No creo que sea para atender asuntos personales, ese es el argumento más esgrimido cuando se pide una renuncia. Ortega es de las personas más cercanas al gobernador; pero uno entiende que, en la política, más que amistades, hay intereses; y más que lealtades, hay conveniencias».

Recordó que la semana pasada fue muy presionada para el gobernador, con un periódico Reforma que documentó este posible acuerdo entre su Gobierno y el de Malova. Incluso, había sido bastante documentado el caso que se sigue a Villarreal, quien ha defendido estos dineros que se habían etiquetado para unos usos, pero fueron destinados para otros.

«Esta es una práctica común entre los Gobiernos, pero no elimina que la Auditoría de la Federación los observe y, en un momento dado, porque el propio Código Penal así lo tipifica, se pueda acusar de algún ilícito».

Agregó que Ortega seguirá cerca de áreas del Gobierno como asesor en temas de planeación, y así lo dijo el propio gobernador, por lo que esta salida fue algo platicado, «como diciendo “si tengo que sacrificar cabezas, lo voy a hacer, pero tú vas a seguir cerca de este Gobierno”».

¿Cómo impacta la salida de Ortega?

Jacinto Pérez, analista político externo, consideró que el impacto de la salida de Ortega Carricarte podría ser relativa, toda vez que dependerá de lo que acuerde el gobernador con el nuevo secretario Luis Alberto de la Vega Armenta, a quien define como un hombre con toda una vida de experiencia y de trabajo en la Secretaría de Administración y Finanzas.

No obstante, recordó que lo que faltan son recursos para el pago de las deudas del Gobierno, y eso es lo que obliga a hacer malabares con lo poco que hay para establecer las prioridades desde el gobernador, no solo con la opinión del secretario.

Creo que la intención del gobernador es reducir esa inconformidad y llegar al inicio de un proceso electoral con menos problemas de los que pudiera haber.

Afirmó que la afectación puede estar en la falta de recursos o en una mala planeación de prioridades de pago de obligaciones que tiene el Gobierno, una combinación que puede ser muy peligrosa para el propio Gobierno.

Entre las afectaciones que la columnista Tere Guerra citó como posibilidades por la salida de Ortega destaca el tema del Issstesin, un tema que tiene años en la mesa y que le costó mucho trabajo no solo a Carlos Ortega, también al gobernador, iniciar las mesas de diálogo.

Hizo referencia a las gestiones ante el Congreso local, en donde, con todo y las distintas expresiones de Morena, Ortega había aprendido a «torear» las diferencias, y no sabe si Luis Alberto de la Vega tendrá esos alcances: «Creo que va a tardar un poco, porque el exsecretario Ortega también se tardó, le costó aprender a cómo navegar en esta pluralidad que existe, en los contrapesos que hay, y también con sectores disidentes que han cuestionado el uso de dineros no solo en temas de Issstesin, sino también en el IPES, peticiones y críticas del Sindicato, en el tema de salud y las reasignaciones, con tareas pendientes».

Ponce sostiene que lo que pudiera verse afectado son algunos trámites y procesos o programas que se tenían avanzados y se pudieran retrasar, entre ellos los temas de las pensiones, pagos a proveedores y el proyecto de la presa Santa María. Aunque considera que si hay un momento oportuno para que un secretario salga de la Administración es precisamente este, pues con ello se ahorra los conflictos que derivarán de una campaña electoral que se avecina en 2021.

Zepeda no cree que la salida de Ortega tenga alguna afectación, pues afirma que De la Vega es un tipo que sabe muy bien cómo manejar esta área. Incluso, recordó que el ahora secretario, quien está en la función pública desde la Administración de Juan S. Millán, tuvo muy buena colaboración con Quirino cuando este fue subsecretario de Finanzas en la Administración de Jesús Aguilar Padilla: «El gobernador lo subió primero de director a subsecretario de Egresos, como que ya lo iba preparando para esto. Quirino es un tipo pragmático y planea, sobre todo en el área de Finanzas, y quizá sus tiempos le marcaban la salida de Ortega».

Anticipó como reto no terminar como terminó Malova y no dejar endeudado al estado, y entre los pendientes que deja Carlos Ortega citó los adeudos con proveedores y el tema Villarreal, que le seguirán generando ruido.

La retirada de Carlos Ortega

El pasado martes por la tarde, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció el nombramiento de Luis Alberto de la Vega Armenta como nuevo secretario de Administración y Finanzas, en relevo de Carlos Ortega Carricarte, uno de los hombre más cercanos y de mayor confianza del mandatario estatal.

En su anuncio, Ordaz Coppel dijo que la salida de Ortega obedecía a una decisión de regresarse a la Ciudad de México por motivos personales, versión que analistas políticos han puesto en duda, sobre todo porque se da en medio de la polémica por un acuerdo para dar fin a un proceso judicial que se le sigue al exsecretario malovista Armando Villarreal.

Diputada desconoce si salida de Ortega es por acuerdo con Villarreal

Tras la salida de Carlos Ortega Carricarte de la Secretaría de Administración y Finanzas, a unos días de haber trascendido el polémico acuerdo con Armando Villarreal para subsanar una acusación por desvío de casi 300 millones de pesos con el pago de 2 millones, la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de Sinaloa, la diputada morenista Alma Rosa Garzón Aguilar, dijo ignorar si la salida del ahora exfuncionario haya sido por el acuerdo polémico, y agregó que sería irresponsable atribuirlo.

Sobre el juicio que se le sigue a Villarreal Ibarra por el presunto desvío de 293 millones de pesos en la Administración anterior, la diputada local reconoció que hay mucha opacidad en este tema de ejercicio de recursos y debe quedar muy claro. Incluso recordó que este fin de semana será retomado el juicio, por lo que serán las autoridades judiciales quienes decidirán el rumbo de este caso y que las personas involucradas asuman su responsabilidad.

Sobre el monto de 2 millones de pesos como pago para finiquitar un desvío de casi 300 millones, la diputada morenista consideró que es una cifra irrisoria, por lo que se debe investigar a quien sea necesario, pues son muchos millones de pesos que no pueden resarcirse con solo 2 millones, independientemente del fin que hayan tenido.- Alma Rosa Garzón, Presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso local

Observación

El año pasado, la ASE hizo observaciones al ejercicio de 386 millones 795 mil pesos en cuatro programas, entre ellos Escuelas de Tiempo Completo y Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa.

Más detalles

Los otros dos programas observados por la ASE al actual Gobierno en 2019 fueron el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

«Todo cambio afecta. Y no significa que todas las cosas estuvieran resueltas y fluyendo con el anterior secretario, había cosas paralizadas, acuerdos que no se estaban cumpliendo, como reasignaciones. Hay bastantes temas pendientes, pero es un tema de recursos federales».Tere Guerra Ochoa, Columnista

«Estamos a unos meses de iniciar un proceso electoral, y siempre los gobernantes tratan de ajustar su equipo a las condiciones que se darán; empiezan a plantear quiénes de su equipo pueden ser candidatos, y establecen muros para que no les lleguen ataques; cubren debilidades». Jacinto Pérez, Analista político

«Veo mucha concentración de poder. Espero que sea resolutivo el nuevo secretario, aunque estará a la sombra del gobernador. El reto, un año difícil por falta de recursos federales y lograr entrar con Arturo Herrera para ver si logra proyectos pendientes, entre estos la carretera a Chihuahua». Héctor Ponce Tizoc, Columnista

«Buena parte de la decisión obedece a los retos que se vienen para el Gobierno del Estado con la antesala de un periodo electoral y un cierre de Administración, a ello se debe este cambio. Quirino necesita una gente como De la Vega, con la que pueda descansar el cierre e ir sacando todos los pendientes». Fernando Zepeda, Columnista