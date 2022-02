Salud supervisa restaurantes y negocios en Sinaloa por el Día de San Valentín

Sinaloa.- Por ser hoy un día de mucho festejo por el Día del Amor y la Amistad, el día de ayer la Secretaría de Salud en conjunto con Coepriss realizó más de 80 visitas a establecimientos y restaurantes para verificar que cumplan con los protocolos sanitarios, comento Héctor Melesio Cuen Ojeda, secretario de salud.

Asimismo, dijo que durante todo el día de hoy también se estarán supervisando estos lugares, ya que quieren confirmar que cumplan con el aforo permitido de acuerdo al color del semáforo en qué se encuentra el estado de Sinaloa.

"Ayer estuvimos monitoreando, y hubo mucha movilidad y esto de alguna u otra manera nos pega, pero lo importante es que no haya eventos masivos para evitar contagios", manifestó.

Señaló que al encontrar establecimientos que no están cumpliendo no se aplicaron multas, ya que no quieren que esto se vuelva recaudatorio y que lo único es concientizar a la población.