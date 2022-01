Saludable y bajo normativa, petición de crédito millonario del gobierno de Sinaloa

Para finalizar el ejercicio fiscal del 2021 tanto a Rubén Rocha como a Quirino Ordaz les tocó hacer la gestión correspondiente de recursos, acción que ejecutaron en conjunto. Si bien se dijo que sí iba a llegar el recurso solicitado, se notificó al Congreso de Sinaloa que el recurso no llegaba en el tiempo límite para cubrir las obligaciones financieras estatales, por tanto el gobernador Rubén Rocha se vio en la necesidad de pedir el crédito a corto plazo de más de 1500 millones, bajo facultad expresa en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas, cuyas condiciones fueron cubiertas en la solicitud hecha por Sinaloa (Ricardo Madrid).

Es decir, antes, al gobernante saliente le daba oportunidad de cubrir con las obligaciones de pago y luego entregar el gobierno en el mes de enero sin estos compromisos, pero a este año le tocó a Rocha, habiendo cubierto el crédito recientemente, según lo declarado por el secretario de Finanzas. Madrid comentó que lo ideal sería que no se tuviera que pedir crédito nunca más.

Al no llegar a tiempo ese recurso, el gobernador Rubén Rocha solicitó el préstamo, refirió Madrid, recordando que este cambio de administración fue diferente ya que por primera vez en la historia se realizó en el mes de octubre, cuando comúnmente se daba en el mes de enero, expresó Madrid.

El diputado Ricardo Madrid, coordinador del parlamento del PRI, comentó que los estados de la república suelen necesitar recursos extraordinarios al finalizar su gestión toda vez que hacen uso de recursos estatales para hacer frente a diversos compromisos financieros que corresponde cubrir a la Federación, tal como pueden ser el pago de sueldos de trabajadores del estado “lo cual le lleva a que cuando cierre su año, los ingresos propios no le alcanzan (al estado) para cubrir el total de estas obligaciones” por tanto se hace una gestión ante la Federación, se documenta a cuánto asciende el monto a pagar y año con año se lanza un recurso extraordinario para que los estados cubran la obligación de pagos.

Luego de que la Secretaría de Finanzas comunicara al Congreso del Estado las condiciones en que se solicitaba el crédito, dio a conocer los resultados que obtuvieron después del procedimiento financiero; Ricardo Madrid dijo que, si bien, no era una obligación de gobierno y finanzas estatales otorgar dicha información, el Legislativo recibió los pormenores de la contratación de ese crédito y los términos en los cuales se llevó a cabo”, cumpliendo todos los lineamientos y contribuyendo con ello a la transparencia.

Dijo que queda pendiente conocer en qué términos se saldó la cuenta “no se conocen los detalles de cómo y cuándo se pagó o cuánto se pagó, por supuesto sería un buen ejercicio que eso se hiciera de manera transparente y se explicara, pero hay que decirlo no es una obligación tampoco, porque por la naturaleza del crédito, el Poder Ejecutivo está en posibilidades de pedirlos”.

Según el funcionario, el oficio especificaba también que no se otorgaban garantías en las cuales hubiera afectaciones a las participaciones que se recibirían después del Gobierno federal o de algún otro tipo.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.