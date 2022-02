San Valentín sin regalos, no reaccionan las ventas en el comercio de Culiacán

Sinaloa.- Sin reaccionar se mantienen las ventas de productos alusivos a la celebración de San Valentín, esto a pesar de que se estimaba un repunte en la derrama económica para este fin de semana.

Oscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios de Centro de Culiacán (ULCC) explicó, que por la falta de interés de las personas por festejar el 14 de febrero con la entrega de obsequios, es desde hace dos años que se cuenta con inventarios de productos alusivos al día en bodega que no se han vendido.

Especificó que la expectativa para los siguientes días es baja, esto porque no se cuenta con demanda de compradores como sucedía en años anteriores a la pandemia, situación por la que se estima que de nueva cuenta las ventas en los comercios queden cortas durante el 2022.

Debido a que son ya dos temporadas las que se mantienen sin la derrama económica esperada, el líder de locatarios del centro agregó que gran cantidad de comercios no realizaron compra de inventario para la venta de San Valentín, situación que es fácil notar al realizar una visita al centro de Culiacán que no hay productos alusivos a la fecha en gran cantidad en los establecimientos comerciales.

"Ni han reaccionado, y no va haber como otros años todos los artículos y productos que son propios de esa fecha, nosotros estamos valorando una proyección baja en ventas para la fecha y es por eso que no se está notando, algunos no invertirán y quien lo haga va a ser en menor medida", expuso Sánchez Beltrán.