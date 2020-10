Sana distancia se puede controlar en estadios, en panteones no: Estrada Ferreiro

Culiacán.- En manos del estado está la apertura de establecimientos como antros, bares y estadios, aseguró el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Dijo que ahora que la apertura de los eventos deportivos al público está autorizada, él no se opondrá a esa postura.

Vinculando a esta con el tema del cierre de los panteones para la celebración del Día de Muertos, el edil señaló que en los estadios puede controlarse la sana distancia, pero en los panteones no, al estar las tumbas muy cercanas unas con las otras.

Estrada Ferreiro declaró que los panteones son un foco permanente de infecciones, de ahí la decisión de cerrarlos desde el 30 de octubre hasta el 4 de noviembre.

“En el estadio se puede controlar con la sana distancia, con medidas protocolarias, los panteones no; está una tumba junto a la otra, y las personas que van se ponen a comer ahí, son lugares de infección permanente”, dijo.

Negó, sin embargo, que esta apertura se trate de un sometimiento ante el gobierno del Estado, a cargo de Quirino Ordaz Coppel, y que la apertura sea en beneficio a las grandes empresas en Sinaloa.

"‘Manitas’ de aquí para allá no hay, estamos siendo consecuentes con lo que recomienda el sector salud a nivel federal, el estado tiene la facultad de autorizar o no (...) no hay sometimiento, hay coordinación nada más, hay acatamiento a las medidas federales”.