Sara Bruna Quiñónez rechaza hablar: "No quiero viciar el proceso" por presunta "línea" de Rocha Moya

Sinaloa.- La exjueza Sara Bruna Quiñonez Estrada afirmó que no va a emitir declaraciones sobre si hay “línea” en el nombramiento del fiscal de Sinaloa, porque no quiere viciar el proceso, pero manifestó que conoce el gobernador Rubén Rocha Moya desde que era rector por ser una figura pública.

Al concluir las comparecencias de los tres aspirantes a titular de la Fiscalía General del Estado, Quiñónez Estrada pidió no ser entrevistada en estos momentos, debido a que los diputados continuarán con el análisis de lo expuesto por los integrantes de la terna, que tuvieron treinta minutos para exponer sus razones para ser fiscal, exponer su plan de trabajo y responder tres preguntas elaboradas a los legisladores de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública.

“Preferiría que me permitieran retirarme, porque no considero oportuno hacer ninguna manifestación ahorita, el proceso está en curso y no quiero viciarlo”, insistió la exjueza penal.

Aclaró que conoce a Rocha Moya desde “que era rector, es una figura pública”, se concretó en su comentario emitido dentro del salón Constituyentes, ante la presencia de los dos aspirantes, como Dámaso Castro Zaavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo.

El proceso de elección del nuevo fiscal por un periodo de siete años será votado este jueves durante la sesión ordinaria que ha sido convocada a las 11:00 horas de este 11 de noviembre.