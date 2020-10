Se burlan de las medidas sanitarias en el tianguis de los Huizaches, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- De nueva cuenta burlan e ignoran las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud en el tianguis de los Huizaches.

Es el tercer fin de semana que se instalan y la ciudadanía se pasea por los pasillos del tianguis sin cubrebocas, cada vez se miran más niños y adultos mayores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esto a pesar de que las autoridades indicaron que de no cumplir las medidas sanitarias no volverían a instalarse pero al parecer eso no fue impedimento.

No solo están incumpliendo con los protocolos de sanidad si no que cada vez son más puestos los que se instalan a pesar de que solo se les permitiría instalarse a menos de la mitad.

Nuevamente ignoran las medidas sanitarias en el tianguis de los Huizaches / Foto: José Betanzos

Los puestos se pueden ver con letreros que indican el uso de cubrebocas, y guardar sana distancia pero al parecer es la ciudadanía la que se niega a respetar los protocolos. Los comerciantes expresaron que las ventas están calmadas en comparación de antes de la pandemia por COVID-19 pero que esperaban que mejoren.

Sinaloa regresó al color naranja respecto al semáforo de la pandemia por COVID-19, y Culiacán sigue siendo el municipio con más casos positivos en el estado pese a eso los tiangueros estuvieron manifestándose para que les permitieran la reapertura.