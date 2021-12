Se busca que asesinato de niña en Navolato, Sinaloa, sea judicializado como feminicidio

Los jornalero, callados, no quieren o no pueden hablar, aunque sus miradas denotan angustia, desánimo. El amargo recuerdo de lo ocurrido la noche del martes sigue lastimando sus corazones. Por otra parte, se pudo apreciar un vaso de sopa instantánea que presuntamente la menor disfrutaba esa noche, que aún continúa tirado donde el cuerpo cayó sin vida.

A simple vista, se observó un lugar desolado, con un ambiente desgarrador, donde el silencio cubre cada rincón. Ya no verán a Alma Delia jugar en el patio La Capilla.

Desde el momento en el que se enteró de este terrible hecho, Guerra Ochoa condenó el asesinato y aseguró que se haría todo lo posible para que este crimen no quede en la impunidad y se le brinde el apoyo necesario a la familia de la niña.

Por último, informó que será a partir de enero cuando se inicie con este programa de prevención de adicciones en comunidades de campos agrícolas para responder a esta tragedia que no debió de ocurrir y advirtió que los campos agrícolas en Navolato son “focos rojos”.

En cuestión de la agrícola, comentó que en muchos de los casos, este tipo de trabajos asumen su responsabilidad en estas situaciones y, en caso de que no fuera así, serían ellos mismos, el departamento de Atención a Víctimas, quienes responderían.

Confirmó que además de un deceso, existen tres personas lesionadas, una de ellas delicada, y sería intervenida quirúrgicamente. Por otra parte, destacó que se está trabajando en todas las periciales. Por otra parte, solo se tiene de conocimiento que el hoy imputado cuenta con 28 años de edad y su identidad aún no ha sido comprobada debido a que no cuenta con un acta de nacimiento.

Es por eso que se tendrá que esperar un tiempo de 48 horas para que no falle la petición ante el juez para que conceda la vinculación a proceso.

Fue entonces que al salir a ver qué pasaba, observó como el hoy detenido, y de quien aún no se revela su identidad, por motivos del debido proceso, estaba atacando con un machete a la niña. Pero al tratar de intervenir, el padrastro de la niña también fue amenazado con ser agredido, fue entonces que corrió para pedir ayuda y, finalmente él, con ayuda de otras personas, sometieron al sospechoso de asesinar a la menor de tan solo 6 años y de lesionar a dos personas más.

