Se cambió a semáforo amarillo cuando nunca ha bajado de rojo: médica de IMSS en Sinaloa

Culiacán.- A través de videos en la plataforma de TikTok una médica del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, compartió el altar por el Día de Muertos en honor a todo el personal de la salud del nosocomio que perdió la vida a causa del covid-19, mientras las autoridades de Salud estatales y federales aseguran que Sinaloa se encuentra en semáforo de riesgo epidemiologico color amarillo, es decir, de riesgo medio.

"Se ha cambiado a semáforo amarillo, cuando no es amarillo, cuando nunca ha sido amarillo, nunca ha bajado de rojo; siguen habiendo muertos", compartió en video la médica del IMSS, quien se recordó que Río de Janeiro en Brasil suspendió el carnaval más grande del mundo y las Olimpiadas en Japón también fueron suspendidas a causa de la pandemia de Covid-19, mientras en México se abre a eventos deportivos como el caso de la Liga Mexicana del Pacífico donde juega el equipo de Culiacán que genera aglomeraciones de personas y riegos de salud.

"Aquí están mis compañeros caídos. ¿Para qué? para que siga habiendo juegos de beisbol, siga habiendo conglomeraciones. Para que Río de Janeiro suspendió el carnaval más grande del mundo, las Olimpiadas se suspendieron, pero la Liga de los Tomateros no se ha suspendido. Tú, no has dejado de ir a fiestas", señaló.

En el video se observa el altar de muertos con papel picado, velas y calaveras, y rodeándolo muchos letreros con el nombre completo del personal de la salud y trabajadores del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo, señaló que un médico no alcanzó a aparecer en el altar de muertos, ya que falleció el día de ayer a causa del Covid-19.

La médica señaló que todas estas muertes y casos hospitalizados del sector salud deberían servir para que la población respete las medidas sanitarias y no genere aglomeraciones donde se pone en riesgo a ser contagiado o a contagiar.

"Aquí no aparece el doctor García Peimbert, fallecido ayer víctima de covid, pediatra, dermatólogo del HGR 1, y muchos más que están ahora hospitalizados. Para que, tú, no respetes. Para que, tú, no nada más guardes tu sana distancia y no hagas conglomeraciones. Esta es la realidad del IMSS", dijo la médica.

En otro video, la médica continuó mostrando el altar en honor a las víctimas de covid-19 entre los trabajadores, colocado afuera del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa. "En México celebramos a nuestros muertos el 2 de noviembre; esta es la celebración del Instituto Mexicano Seguro Social de Sinaloa de Culiacán HGR 1. Celebrando a nuestros compañeros caídos por covid", explicó.

"Las ofrendas. Un orgullo y un respeto haber trabajado con ellos al lado, para que la sociedad no agarre conciencia. Todos ellos son padres, hijos, hermanos. Todos ellos son los médicos, enfermeras, polivalentes; todos trabajadores IMSS. Ahí están, los muertos de Sinaloa".

Este 31 de octubre la Secretaría de Salud de Sinaloa reportó 90 nuevos casos y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad Covid-19, sumando en total 21 mil 420 y 3 mil 594 muertes. El municipio con más casos activos de covid-19 en Sinaloa es Culiacán con 333, seguida por Ahome con 83.