Se compromete Tianguis los Huizaches en Culiacán a respetar protocolos sanitarios  

Culiacán Sinaloa.- Después de las declaraciones del alcalde de Culiacán que no hay control en los tianguis y que no cumplen clientes ni comerciantes las medidas sanitarias, la presidenta de la Unión de Comerciantes Tianguis los Huizaches, Brenda Beltrán informó que se hace el llamado para que todos los que asistan usen cubrebocas en todo momento y que no se les vende a los ciudadanos que no atiendan este protocolo.

Agregó que hay muchos comerciantes que siguen permanentes con la campaña de regalar cubrebocas y gel antibacterial y que lo hacen de su bolsillo, ya que no quieren tener sanciones ni muchos menos ser retirados de su actividad comercial, ya que afectaría su economía.

“Estamos pasado la voz de puesto por puesto para que todos se enteren que debemos de tener gel y cubrebocas en todos los puestos sin excepción alguno para que nuestro sector siga funcionando”, expresó Brenda.

Leer más: Solicitan sangre "O" positivo para el pequeño Noa quién se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

Por último, Brenda Beltrán dijo que se comprometen a cumplir estrictamente los protocolos y atender el llamado que les hizo el alcalde con la finalidad de que su sector no se vea afectado y puedan seguir vendiendo domingo tras domingo.