Se contagia de COVID-19 el 24 % del personal médico en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa, el área de la salud ha sufrido un alto número de contagios por COVID-19, siendo los más vulnerables médicos y enfermeras.

Hasta el 15 de julio, el informe epidemiológico tenía registrado un total de 2 mil 157 trabajadores de la salud infectados, un 24 por ciento del personal que hay en el estado entre todas las instituciones de salud, públicas y privadas.

De estos casos se han registrado 29 decesos, lo que representa el 2 por ciento del personal contactado. De los confirmados positivos, 545 ha sido personal que labora como camilleros, administrativos o en farmacia, no directamente en la atención a pacientes con coronavirus.

Por su parte, 591 doctores y 962 enfermeras han dado positivo, y el 80 por ciento de estos casos ha sido contagiado debido a que trabaja en la primera línea de atención.

Veinte dentistas también han dado positivo, así como 39 laboratoristas.

Del personal médico que ha fallecido, quince son doctores, seis enfermeras, seis que trabajan en otras áreas, un dentista y un laboratorista.

Atención médica

El personal de Salud que trabaja en los Hospitales Generales afectado ha manifestado que se le ha negado el derecho a la salud, ya que al no ser sindicalizados y ser de confianza no cuentan con esta prestación. Debido a esto, ellos deben surtir sus tratamientos, ya que los directivos del nosocomio les niegan este apoyo. “Tenemos derecho a ser atendidos por Insabi, pero este programa no cuenta con medicamentos suficientes”, expresó un médico epidemiólogo entrevistado por EL DEBATE.

Desde el inicio de la pandemia, el personal que está laborando ha denunciado estar excluido de los apoyos que debe recibir, como equipo de protección y bono COVID-19, anunciado por el Gobierno federal, y que en Sinaloa no ha sido entregado.

El personal de confianza ha perdido la esperanza de ser apoyando en esta pandemia, por lo que una vez pasada la crisis sanitaria espera ser recompensando con la regularización y que le llegue su base sindical.

Los trabajadores con más contagios se encuentran en Culiacán, con 969 casos; le sigue Ahome, con 566, del 26 de marzo a la fecha.

Camas para COVID-19

En Culiacán, esta semana ha incrementado la ocupación hospitalaria en un 69 por ciento. El Hospital Civil se mantiene al 100 por ciento de ocupación con las 25 camas disponibles ocupadas.

El sector privado tiene una demanda del 95 por ciento, por lo que solo le quedan tres camas disponibles. El General nuevo tiene 18 pacientes internados, de un total de veinte camas.

Finalmente, el hospital del Issste mantiene una ocupación del 78 por ciento; el Seguro Social, del 75 por ciento, con una disponibilidad de 52 camas de 186 habilitadas; y el Hospital General tiene el 40 por ciento de sus camas ocupadas.

Deceso