"Se cumple la ley", ya no dejan fumar a clientes en antros, bares y restaurantes de Sinaloa: Pedro Lobo

Culiacán, Sinaloa.- En restaurantes antros, bares y restaurantes no están dejando fumar a los clientes y se hace valer la ley, así como la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) lleva un total de diez establecimientos sancionados por incumplir en los protocolos sanitarios en espacios cerrados

El diputado Pedro Villegas Lobo, secretario de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado reconoció las acciones realizadas por el titular de la Coepriss, Luis Alonso García Corrales, que si está haciendo su trabajo y verifica que se aplique el reglamento relativo a no fumar y menos vender cigarros en estos giros comerciales, luego de una reunión que se escucharon las quejas de los legisladores.

En el caso de los vapeadores, comentó que ha verificado si existen lugares para su venta y después de realizar varias denuncias a García Corrales, se encontró que en dos semanas se logró eliminar la venta de cigarros electrónicos.

Villegas Lobo dijo que personalmente acudió a lugares en donde se conocía que se podían adquirir vapeadores, y aseguró que ya no los encontró, que se califica como positivo, porque contribuye a la salud de muchos sinaloenses.

Se pronunció por dar una revisa a las disposiciones aprobadas para evitar fumar en establecimientos cerrados, que acompañe al decreto presidencial que prohíbe su venta, que implica reforzar las disposiciones legales, que podrían ser con multas más elevadas.

Te recomendamos leer:

Actualmente, en la legislación local, se establece que primero se menciona que no es posible sancionar a un bar o un restaurante, si primero no se realiza una labor de concientización, hablar con ellos y mostrar los problemas de salud si permiten a los clientes fumar y después de ese proceso se sanciona, que no es correcto, ratificó el legislador de Morena.