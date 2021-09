"Se cumplió el objetivo", afirma Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa

Sinaloa.- A 34 días de que concluya su responsabilidad como presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador Quirino Ordaz Coppel, mantiene hasta el último momento su compromiso de servir a la niñez, a las mujeres, a los adultos mayores y, en particular, a las familias y a la población vulnerable con algún tipo de discapacidad.

En entrevista para Debate, Rosy enfatiza que la pandemia de covid-19 y los dolorosos estragos de los fenómenos meteorológicos provocados por las lluvias no lograron paralizar el trabajo ni evitaron que fluyera sin descanso la ayuda a las familias sinaloenses.

Confiesa que cuando llega a esta institución, la sensibilidad se pone a flor de piel, y cada vez que ve las necesidades de las personas le resulta imposible trasladarse a su casa sin tratar de hacer algo por ellos. Es ahí cuando se enfrenta a la impotencia y a los grandes retos que no puede controlar, como la naturaleza, el abandono de los niños y abuelitos, la situación económica de muchas familias y la salud de las mujeres que, por su generosidad y falta de dinero, siempre se dejan ellas mismas hasta el último.

Afirma que su esposo, el gobernador, ha sido el principal constructor de sus sueños, pues a él le comenta lo que le gustaría hacer y siempre le responde con el consejo: “Si lo vas a hacer realidad, hazlo grande y bien”, y esto sucedió con la construcción del Centro de Autismo en Sinaloa (CAS), un modelo a nivel nacional con certificaciones internacionales de los terapeutas, con 56 mil 692 servicios en las diferentes áreas de atención, entre estas: cámara de Gesell, estudios neurofisiológicos, paidopsiquiatría, terapias conductuales, sensoriales, de lenguaje y asperger.

Admite que la indicación del gobernador Quirino Ordaz de salir a la calle y conocer realmente las necesidades permitió, sin intermediarios, entregar los apoyos en alimentación a 25 mil familias en campos pesqueros y a otras 5 mil familias indígenas; otorgaron 11 mil apoyos funcionales (bastones, andaderas, sillas de ruedas, etc.), repartieron 5 mil bicicletas con el programa Ayúdame a Llegar y diariamente 4 mil mujeres preparan 27 mil comidas calientes en los 313 comedores del DIF equipados, miles de despensas y desayunos escolares, en los cuatro años y 10 meses.

En la oficina de la presidencia del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz atendió a Debate en este proceso de transición.

¿Sabemos que el nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral en Mazatlán es una obra muy significativa para usted?

Sí, me lo llevo en el corazón porque realmente fue al inicio del Gobierno, en donde mi esposo fue paciente de este centro por muchos años debido a que sufrió un accidente que lo mantuvo postrado en cama por algunos meses. Después de atenderse de manera particular, por recomendaciones llegó al CRRI y él se dio cuenta de la gran capacidad de los terapeutas para la rehabilitación de los pacientes desde 2005. El único problema era el espacio del lugar, y desde ese momento se quedó con eso; y cuando supo que iba a tener la oportunidad de gobernar Sinaloa, dijo: “Yo voy a hacer el CRRI”.

Me encantó, es como marcar su obra, que Quirino Ordaz Coppel es un constructor nato, sí se la pasó haciendo obra por todo Sinaloa. Esta obra del CRRI es muy sensible, humana y social, pero de un hombre constructor que trató de revolucionar dando avance a Sinaloa.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción como presidenta del DIF Sinaloa?

Haber tocado aquellas áreas que no habían sido atendidas, pero que ahora que lo tenemos nos damos cuenta de que la población requería de un espacio como el Centro de Atención al Autismo. Nos sentimos muy orgullosos por ser una clínica muy digna con toda la calidad en su infraestructura y especialidad, que ofrece los servicios hasta en un 80 por ciento más barato que los particulares. En este espacio se ha logrado cambiar la vida a 2 mil 500 niños y se transformó a sus familias al involucrar a padres, hermanos, tíos, abuelos y ver que les damos la herramienta para saber cómo tratar a las niñas y niños con el trastorno del espectro autista.

¿Y el principal reto en estos años?

Recuerdo la pandemia de covid-19. Empezamos con mucho miedo por todo lo que venía, pero la forma de ser de mi esposo nos sacudió y esto, dijimos, no nos puede paralizar y tenemos que ponernos a trabajar. Lo que hicimos fue adaptarnos con recursos insuficientes ante una situación así, y definitivamente se convirtió en un asunto de creatividad.

Empezamos por capacitar al personal en el manejo de la higiene y los cuidados preventivos, se continuó con la atención a usuarios con herramientas tecnológicas, para dar terapias a distancia, y se hizo como un call center para estar llamando a los beneficiarios. Nos sumamos a la Secretaría de Salud a repartir medicamentos casa por casa para aquellas personas diagnosticadas con covid-19, y los psicólogos del CRECE atendieron llamadas de crisis, ansiedad, de adultos mayores que se quedaron solos y, si se veía que algo se complicaba, iba personal de Salud. Se sacó un apoyo extraordinario de 300 mil despensas en esos meses de unos ahorros que teníamos.

Otro reto fue los damnificados que dejaron las intensas lluvias de 2018. Muchas familias perdieron sus casas y bienes que habían acumulado por años, pero mi esposo y yo nos preguntábamos cuando en la noche se iba uno, adónde van a dormir. Definitivamente, fueron días difíciles.

¿Hubo dificultades para cumplir con su trabajo?

Como he dicho, los recursos económicos nunca van a ser suficientes, pero se abarcó mucho de los que nos tocaba hacer, porque se actuó con responsabilidad, y el hecho de estar en la comunidad, ir, escuchar y atender, el personal del DIF se daba cuenta de lo que los sinaloenses están necesitando. Algo que traté de impulsar y que vendría a ayudar a la sociedad es el valor a la familia. Siempre que iba a alguna comunidad con un apoyo, con colchas, cobijas en el invierno o en verano el ventilador o agua, yo les decía que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por traer este apoyo, lo único que les toca es cuidar a su familia.

A prácticamente un mes de entregar esta responsabilidad, ¿qué pendientes deja?

Estoy revisando los pendientes y no quiero dejar nada, pero el principal, por su dificultad, se cumplió el pasado 25 de agosto en la comunidad indígena Cuitaboca, ubicada en la sierra dentro de los límites de Sinaloa y Chihuahua, porque nunca quité el dedo del renglón y dentro de las primeras giras me encontré con la principal petición de que le llevamos energía eléctrica. No quitaba el dedo del renglón y decía “lo prometí”. Mi esposo y yo nunca imaginamos las enormes dificultades para lograr la electrificación, pero finalmente el 25 de agosto de este año, juntos, con ellos, inauguramos la planta de energía eléctrica, que era un compromiso de 2017.

¿Qué consejo daría a quien asuma esta misma responsabilidad a partir del primero de noviembre?

La siguiente Administración tiene la misma tarea de continuar con los programas del DIF. Nosotros, cuando llegamos, lo que hicimos fue primero escuchar y ver las necesidades, como el Centro de Autismo, que veía que no existía un área para la gente necesitada. Por eso me siento tranquila de que avanzamos en todo lo que nos propusimos. Creo que es muy importante continuar con los programas tan valiosos que tiene el DIF y no sé si ellos tienen proyectos que le quieran dar relevancia, sin embargo, espero que estos proyectos que ya son de los sinaloenses y de las familias que son beneficiadas en estos cuatro centros sigan con su misión y objetivo de atender este sector vulnerable.

¿La volveremos a ver, pero ahora dentro de la política?

Que quede bien claro que el político es él (Quirino Ordaz), yo solamente ayudo porque soy su compañera y esposa y lo voy a seguir hasta donde él quiera seguir, porque juntos en el trabajo yo soy su apoyo. No podemos estar uno por acá y otro por allá. Yo, en la vida política, no me imagino. Sinceramente, a mí me queda muy claro que yo no pedía estar en esta situación, nunca lo planeamos;fue, la verdad, circunstancias que lo pusieron a mi esposo, y él lo ha dicho, él estaba como empresario cuando lo invitan como candidato a diputado federal. En el caso mío, nunca me planteé eso y me empezaron a tomar en cuenta por la entrega que he tenido al trabajo, pero realmente lo que me gusta es ayudar e involucrarme en mi comunidad.

¿Qué hará el primero de noviembre?

Pensamos en tomar unas vacaciones, porque el gobernador no ha parado, y yo me lo quiero llevar unos días a descansar fuera del estado y salirnos un ratito, sin embargo, Quirino es hiperactivo y no sé cómo le voy a hacer para que se tome unos días de descanso.

¿Cómo se imagina a su esposo y a usted en la embajada de México en España?

Quirino Ordaz será publirrelacionista de nuestro país, de todo lo bueno, y lo va a hacer excelente. Yo confío y lo conozco como es, se va a meter en dar la imagen que México se merece, a dignificarlo con seguridad.

¿Qué mensaje les envía a los sinaloenses después de cuatro años y casi 10 meses de trabajo en la asistencia social?

Mi esposo me lo dijo “no te vayas a arrepentir de no hacer algo que pudiste haber hecho por la gente”, y así lo hice. Cada vez que tenía la oportunidad, a veces me agobiaban tantas peticiones y gestiones, pero buscaba por dónde, y me fui dando cuenta de todos los caminos para poder ayudar. Me voy satisfecha, se cumplió con el objetivo, con orgullo cumplimos y nos entregamos a la responsabilidad, porque sabíamos que tenía un fin y aprovechamos todo el tiempo.

Mi mensaje es de satisfacción muy grande de trabajar por mi estado, que es el mayor honor, orgullo, y haber servido a los sinaloenses y a la gente más vulnerable.

RADIOGRAFÍA DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DIF SINALOA

Centro de Autismo en Sinaloa (CAS)

Es un referente a nivel nacional por su modelo de operación y calidad de los servicios, brindando una atención integral a más de 2 mil 500 usuarios y 56 mil 692 servicios.

Centro de Salud Emocional y Educación Incluyente (Crece)

Desde su puesta en marcha en 2018, en este centro se han atendido a más de 2 mil 600 personas con atención psicoterapéutica individual y grupal. Debido a la pandemia por covid-19, este centro se sumó al Call Center covid-19 implementado por Gobierno del Estado y han ofrecido 9 mil sesiones. En estos tres centros, CAS, Cidis y Crece, se invirtieron 150 millones de pesos, y hoy conforman un modelo único en su género a nivel nacional.

Programa Ayúdame a Llegar

Esta administración entregó 5 mil 200 bicicletas gratuitas a niñas, niños y jóvenes en los 18 municipios, estudiantes sinaloenses que no tienen un medio para trasladarse.

Proyectos productivos

En cinco años se generaron más de 300 proyectos productivos: panaderías, talleres de corte y confección y tallado de bule, entre otros.

Atención a la discapacidad

Se han invertido 280 millones de pesos en diferentes acciones y obras de infraestructura, como lo fue el Centro de Autismo de Sinaloa (CAS), el Centro Integral de Discapacidad Visual (Cidis), el Centro de Salud Emocional (Crece) y el Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI) en Mazatlán.

Centro Integral de Discapacidad Visual (Cidis)

Desde su puesta en operación, se han apoyado a más de 6 mil 300 personas y brindado más de 42 mil servicios en el área clínica y capacitaciones en el desarrollo de habilidades para la vida diaria.

Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI)

Para reemplazar el antiguo centro se invirtieron 80 millones de pesos y se aumentó la capacidad de atención pasando de 120 personas diarias a más de 200 usuarios diariamente.

Apoyos funcionales

En estos casi cinco años de gobierno se entregaron más de 11 mil apoyos funcionales a personas con alguna discapacidad a través de un trato digno, siempre con empatía, calidez, calidad y responsabilidad.

Se invirtieron 22 millones de pesos para la operación de este programa: sillas de ruedas, carriolas PCI, andaderas, muletas, bastones, prótesis, aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos.

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo

Sirven como punto de encuentro para más de 4 mil mujeres voluntarias que los mantienen operando. Brindan raciones de alimento caliente a casi 30 mil personas al mes en todo el estado.

Se logró equipar el 100 % de los 313 espacios, recibieron enseres domésticos y equipo con un valor de 60 mil pesos. Y se mejoró la infraestructura de 43 espacios que presentaban grietas y filtraciones.

Programas de Granjas Integrales

En cinco años se desarrollaron 89 proyectos de granjas avícolas en los 18 municipios. La inversión de estos proyectos fue de alrededor de 6 millones de pesos.

Fábricas Comunitarias de Block

Se apoyó a 4 mil 200 familias en los 18 municipios con más de 2 millones de block. Este programa brinda los insumos y se les guía durante todo el proceso.

Las fábricas de block son un modelo que nos ha colocado como referente a nivel nacional.

Campaña de Salud “Te queremos sana”

Se realizaron más de 157 mil estudios totalmente gratuitos de mastografía, densitometría ósea y papanicoláu. Y se diagnosticaron 38 mujeres con alguna anomalía, a quienes se les dio un seguimiento oportuno.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 27 de septiembre sobre Covid-19

Campaña de Salud Visual “Futuro a la vista”

Se realizaron estudios de la vista a más de 295 mil menores en más de 2 mil 300 escuelas primarias públicas del nivel de educación básica del estado de Sinaloa. También entregaron más de 60 mil lentes graduados a la población infantil más vulnerable.