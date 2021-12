Se debe investigar si eran policías municipales o estatales y castigar a responsables: alcalde de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A mí no me consta nada de lo que pasó o lo que puede pasar, pero la información que tengo es que no fueron los elementos municipales los que intervinieron en los hechos que circularon en redes sociales donde aparecen policías apuntando a gente armada y los dejan ir al menos tres vehículos, dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Comentó que sea quien sea se le debe investigar y castigar a los responsables, sean estatales o municipales, y que por su parte él no defiende a nadie.

Señaló que los videos que ellos tienen y que ya vieron no corresponden a policías municipales, por lo que reiteró es importante investigar.

“A mí no me consta, pero quien resulte responsable tiene que pagar, a mí no me importa proteger a nadie”, recalcó Estrada Ferreiro.