Se desata la controversia por presupuesto para proteger a defensores y periodistas en Sinaloa

Sinaloa.- La propuesta de distribución del presupuesto para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Sinaloa generó controversia entre los integrantes del instituto recién creado para este fin.

Postura

Rosina Ávila, Alberto Morones y Griselda Triana, consejeros del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas votaron en contra del presupuesto propuesto por la directora del mismo, Jhenny Judith Bernal Arellano, pero fue aprobado por cuatro votos a favor, entre ellos la misma directora.

Prioridades

Rosina Ávila Palma, consejera del Instituto sostuvo que se debe apostar por implementar medidas de seguridad y protección para los defensores de los derechos humanos y periodistas, y no querer estar dándole trabajo a la gente como propone la directora y los demás integrantes del Consejo.

“No es para crear puestos de trabajo, y no estamos para que la mayor parte de los recursos se destinen a comprar cinco camionetas, que nos dicen que dos camionetas son para movilizar a los capacitadores, una para la directora y otras dos que tampoco nos dicen para quién son... hay una falta de empatía hacia el gremio periodístico, les falta sensibilidad con las personas que se han tenido que ir de aquí” expresó.

La propuesta de distribución del presupuesto de 28.9 mdp de la directora.

A su vez, la directora general del organismo, Jhenny Judith Bernal Arellano, justificó que en realidad el 58 por ciento del presupuesto estaría destinado a la aplicación de medidas de reacción, medidas preventivas y las operaciones de la coordinación administrativa, de medidas, jurídica y de capacitación.

“Yo creo que los consejeros no captaron bien o ya estaban muy cerrados en su idea. Yo les decía que si nosotros le cuidamos el dinero al Estado, ese dinero lo van a dar a otra dependencia, y no vengo a tomar algo que no me pertenece, no me conviene”, expresó.

La Voz de los Expertos

“Esta propuesta tiene una intención chambista”: Alberto Morones, Consejero del Instituto

“Voté en contra porque claramente tiene una intención chambista que solo contempla un 20.74 por ciento para medidas de protección y seguridad para defensores de los derechos humanos y periodistas de Sinaloa. No seremos comparsas en este organismo público autónomo”.

“Pretende nómina inflada antes que la prevención”: Griselda Triana, Consejera del Instituto

“Después de conocer de primera mano cómo operan otros mecanismos y/o unidades de protección en otras entidades y el alto número de casos que atienden, estoy en contra de que este Instituto opere con coordinaciones que requieran de subcoordinaciones y, a su vez, estas con unidades y el demás personal que se requiera”.

“La idea no era generar grandes burocracias”: Ricardo Madrid, Diputado local

El PRI se pronunció por fortalecer las medidas de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos y no generar grandes burocracias con la creación de nuevos órganos autónomos. Si el instituto va naciendo se tiene que perfeccionar en el camino y qué bueno que los consejeros están votando en contra, esto muestra que no nos equivocamos al elegirlos.

“El proyecto debe atender el propósito de su creación”: Ambrocio Chávez, Diputado local

El proyecto de presupuesto de este instituto debe ser equilibrado y atender el propósito de su creación. Lo importante era que establecieran las cantidades de recursos públicos que garanticen la seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas para que luego sea planteado al Gobierno del Estado y aprobado por el Legislativo en diciembre.