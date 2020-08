Se descompone aire acondicionado en el Hospital del IMSS de Culiacán y llevan ventiladores a pacientes

Sinaloa.- Desde el viernes pasado se descompuso el aire acondicionado en el cuarto piso del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloo, además de sus dolencias causadas por sus enfermedades los pacientes se ven obligados a soportar las altas temperaturas.

Ya denunciaron una y otra vez esta problemática pero no les hacen caso denunció el familiar de un paciente quien también tiene que aguantar el calor. A algunos pacientes les llevaron abanicos pero pero esta medida no sirve de mucho. Afectados piden a las autoridades del IMSS no hacer oídos sordos ante esta situación.

Hasta el momento, las autoridades del Hospital del IMSS no han revelado cuales fueron las causas que provocaran que el aire acondicionado dejara de funcionar, así como tampoco se ha dicho cuando será reparado.