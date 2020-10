Se desconoce cuáles entes de Sinaloa están bajo demanda por mal manejo de recursos

Sinaloa.- Ni los ciudadanos, ni los diputados de Sinaloa pueden conocer cuáles son los entes fiscalizados que fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa con demandas por haber hecho mal uso de los recursos públicos y no aclararlo ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta y Jorge Iván Villalobos Seáñez, aclararon que ellos no tienen acceso a la identificación de los entes que son turnados con demandas y que cuentan con la misma información que fue publicitada por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la cual sólo cuentas con folios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sólo hay folios

Al entregarse el informe del estado que guardan las solventaciones de las observaciones de los entes fiscalizados sobre el ejercicio fiscal del 2018, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera reveló que cinco expedientes fueron presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa para que este órgano emita un resolutivo al respecto.

Comentó que se trata de faltas graves en el manejo de los recursos por parte de municipios y dependencias del estado; sin embargo, no aclaró cuáles eran.

Sabemos lo mismo

“Lo que tenemos es lo mismo que ustedes tienen. El detalle es que, así como pasa los informes la ASE, no nos dice qué entidad ha sido judicializada, no nos explican cuáles casos son. No hay ningún incumplimiento legal si no se destapa quiénes son los entes, pero deberíamos de saber por cuestiones de transparencia”, manifestó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta.

El morenista afirmó que estaría pidiendo a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que se le presentara un informe detallado sobre los entes que fueron judicializados en este proceso de fiscalización.

Por su parte, el panista Jorge Villalobos comentó que hasta el siguiente periodo de fiscalización o entrega del informe de solventaciones se podría tener acceso a los expedientes que fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, pues las recientes reformas ya establecen mayor transparencia en el contenido de los informes de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

“La misma información que tienen ustedes, tenemos nosotros. En reuniones posteriores, ahí es donde le pedimos mayor información y nos dice qué presenta el ente público”, dijo.

Los pliegos de observación son los considerados como faltas graves o posible daño al erario o a la administración pública, y esas mismas son las turnadas a los tribunales o fiscalías del Poder Judicial, dio a conocer Villalobos Seáñez.