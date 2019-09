Se desgaja cerro y los deja incomunicados en El Guayabito, Culiacán

Culiacán.- Debido a las constantes lluvias que se han presentado, parte de un cerro se desgajó y dejó incomunicados a los habitantes de diferentes rancherías en la sindicatura de Tepuche.

Grandes piedras quedaron sobre la carretera a El Guayabito, San Cayetano, San Ignacio y pueblos de Durango que están conectados por esta rúa, la cual es el único acceso que los puede llevara sus comunidades.

En un recorrido hecho por reporteros de EL DEBATE se pudo percatar que la carretera se encontraba llena de piedras que cayeron de los cerros, tapando la carretera.

La comisaria de El Guayabito, Érika Jazmín Ojeda Beltrán, comentó que la situación es algo que sucede de todos los años en temporada de lluvia y que siempre, desde antes que empiece la temporada, se hace la solicitud de maquinaria para que quiten el escombro y hagan la limpieza, pues las orillas de las carreteras se tapan con las ramas.

“Ayer tuvimos una lluvia, la cual no estuvo tan fuerte, pero aun así, las piedras caen incluso hasta cuando no llueve, a mi me avisan que se tapó la carretera y vemos que se empieza a juntar gente, ya que esta carretera viene desde Durango, es un problema constante”.

Indicó que habló a las autoridades de la sindicatura, así como al Ayuntamiento, pidiendo el apoyo para solucionar el problema. Expresó que es un peligro que no se atienda, porque en cualquier momento pueden seguir desgajándose los cerros y ocasionar accidentes, además de que al presentarse una emergencia es un peligro, pues la clínica más cercana es en Tepuche.

Ayuda

Exhortó a la autoridades municipales y estatales para que se acerquen a las comunidades y vean qué hacer por todas esas familias que viven con el temor de quedar incomunicados cada que cae una lluvia.

Por su parte, el síndico municipal de Tepuche, Ricardo Niebla, comentó que ya se hizo la gestión en el Ayuntamiento para que la maquinaria estuviera hoy mismo por las comunidades.