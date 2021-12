Se deslinda alcalde de Culiacán, Sinaloa, con nombramiento de su hijo

Culiacán, Sinaloa.- Ante el reciente nombramiento de Jesús Manuel Estrada López como director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (Isdesol), el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro declaró que él no tuvo que ver en dicha decisión. Señaló que le pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya, no colocar a su hijo en puestos donde se maneje dinero o se otorguen licencias, esto para que no trataran de enredarlo pues, él es una persona honesta.

Aclaró que su hijo fue invitado por el Gobernador y no recomendado por él, reiterando que no le hace falta trabajo, pues administra su despacho de abogados, donde obtiene mejores ganancias que un funcionario.

“Un día lo abordé en un restaurante y le dije: ‘le voy a pedir un favor, si le va a dar oportunidad a Jesús Manuel, le pido de favor que no lo ponga donde se maneje dinero, donde tenga que hacer pagos o cobros, donde tengan que donde tengan que dar permisos o licencias de algo, porque él es una persona sana y honesta, y lo van a enredar o van a querer enredarlo y yo se que el problema va a ser para mí no para él”.

Después de que le comentará eso al gobernador este mismo le pidió que no lo limitara, ya que existen muchos problemas dentro de algunas secretarías, por lo tanto, se requiere de alguien de confianza. Señaló que se siente complacido de que hayan tomado en cuenta a su hijo y de que haya aceptado, para que pueda servir a la gente pues nunca había tenido mucha visión política.