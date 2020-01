Se destapa Sergio Torres para elecciones 2021 en Sinaloa

Sinaloa.- El secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, Sergio Torres Félix dijo sentirse preparado e interesado en participar en las elecciones 2021 para un cargo de elección popular.

Así destacó las intenciones de contender, sin embargo se esperará a los tiempos que marca la ley para determinar si se participará en las próximas elecciones.

“Aspiro y yo si me animo, pero obviamente vamos a esperar los tiempos que marca la ley, pero obviamente estamos listos y aparte, me siento fuerte, me siento bien, me siento capacitado, entonces estamos listos”, indicó Torres Félix ante medios de comunicación.