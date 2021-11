Se destinarán 866 MDP a la obra social en Sinaloa: Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Al presupuesto de Egresos de 2022 no se le quitó recursos, al contrario, las partidas suben en los programas y obras prioritarias enfocadas en apoyar a las personas que menos tienen, como la obra social con 866 millones de pesos, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya durante la conferencia Semanera.

El mandatario estatal expuso que son los mismo recursos de años anteriores y solo se hizo un reordenamiento de las partidas que no tenían un destinatario claro. Explicó que en el rubro de la agricultura crece en el seguro catastrófico lo que viene apoyar a los temporaleros, también se comprarán las coberturas para la agricultura comercial.

Se va apoyar a los pequeños ganaderos para que en caso de que se les enferme una res que sea un riesgo para las demás se sacrifique y con ello recuperar el status sanitario para este programa se destinó 25 millones de pesos.

A la Secretaría de la Mujer se le asignó un presupuesto de 80 millones de pesos, se contemplaron 86 millones de pesos para la basificación de 400 trabajadores de salud; Al programa de personas con discapacidad se le destinarán 168 millones de pesos por parte del gobierno estatal y una parte similar por el gobierno federal; Al programa de la Escuela es Nuestra se le invertirán 100 millones de pesos; Para obras de infraestructura social se destinaron 866 millones de pesos; y 54 millones de pesos se designarán para los pescadores.

Rocha Moya aclaró que no vienen impuestos nuevos, no habrá terrorismo fiscal, no habrá injusticias, se le cobrará a las grandes empresas que no pagan.