Se disuelve el grupo parlamentario del PAN del Congreso de Sinaloa; Adolfo Beltrán se declara sin partido

Culiacán, Sinaloa.- El legislador local Adolfo Beltrán Corrales, quien renunció a 27 años de militancia al Partido Acción Nacional, realizó la solicitud por escrito a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa para separarse del grupo parlamentario del PAN, y a partir de este 18 de enero, se declaró como diputado sin partido político.

El diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y Gene René Bojórquez Ruiz, presidente de la Mesa Directiva, recibieron el documento que se entregó a las 12:41 horas de este martes.

Con ello, quedará disuelto el grupo parlamentario del PAN con el trámite de su renuncia, que va acompañado de más panistas que se van, como Javier Sañudo, Lizeth Delgado, Juan González, entre otros, que fueron víctima de violencia, previo al proceso interno de elección

"Mi tiempo en el partido ya quedó atrás, es una decisión tomada y no hay ningún tema que comentar con Roxana, yo estoy fuera del PAN", ratificó.

"Tengo dos años que no cruzo palabras con Roxana, y mi tema es lo que sucedió el 19 de diciembre, no tengo interés en platicar con ella y por dignidad no puedo quedarme en el partido", comentó Beltrán Corrales.

Al dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, ya le había entregado su renuncia en la semana anterior y durante estos días se va a realizar la separación de la bancada del blanquiazul, y no tiene que renunciarle al dirigente nacional panista, Marko Cortés, porque el trámite se hizo a nivel local.

Leer más: ¡Ya son 12 diputados en el Congreso de Sinaloa con Covid-19! Rosario Sarabia del PAS se reporta enferma

"Solamente estoy esperando que Juan Carlos culmine con su periodo, ya que en 15 días va a tomar posesión", añadió.