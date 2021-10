¿Se echa pa'atrás? Alcalde de Culiacán pide que le hagan preguntas por WhatsApp y no puede responder a todos

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, invitó el viernes 8 de octubre a la ciudadanía a participar en una dinámica de preguntas y respuestas a través de WhatsApp, que él contestaría personalmente por medio de un en vivo en Facebook este sábado, sin embargo, ante la gran participación, pidió disculpas por no poder contestar a todos de manera individual.

El viernes 8 de octubre, Jesús Estrada Ferreiro publicó en Facebook que aprovechando que está por presentar su tercer informe de la actual administración del Gobierno de Culiacán, realizaría una dinámica con la ciudadanía donde respondería a sus dudas.

"Amigas y amigos, les invito a que participemos en una dinámica de preguntas y respuestas, aprovechando que estamos por dar el tercer informe de esta administración. Les platico, ustedes podrán mandarme una pregunta por audio al link de Whatsapp que dejaré en esta publicación, yo responderé su duda en un en vivo de Facebook el día de mañana", publicó el viernes por la noche.

Estrada Ferreiro invita a preguntas y respuestas | Foto: Facebook

Este sábado, el alcalde de Culiacán, publicó el video prometido contestando a las preguntas de los culiacanenses, sin embargo, comenzó disculpándose por no poder contestar a todos, ya que había recibido más de 200 mensajes.

"Amigas y amigos, he estado escuchando con mucha atención más de 200 mensajes de audio. Viene uno de texto también de WhatsApp, donde me preguntan infinidad de cosas, en tema del transporte público, discapacitados, el orden y desorden de las calles, el centro histórico de Culiacán, si se va a peatonalizar o no. En fin, son temas diversos, a los cuáles, por supuesto, hay respuestas diversas", comenzó el video.

Estrada Ferreiro explicó que es imposible para él contestar más de 200 mensajes de manera permanente, debido a que tiene otras obligaciones como alcalde de Culiacán.

"Pero, humanamente es imposible que yo les conteste esas 200 o 400 o 500 preguntas que van a hacer permanentemente. ¿Por qué? porque tengo que trabajar y no puedo estar dedicándome a estar contestando preguntas", agregó.

En ese sentido, el alcalde de Culiacán señaló que, si bien no podrá contestar personalmente los audios que le enviaron a través de WhatsApp, intentará responder a la mayoría por medio de documentos escritos por él, por teléfono o por mensajes de texto.

"Todos los temas en los que no me avoque a contestar ahorita personalmente en forma concreta, se los voy a contestar vía telefónica, personalmente con ustedes o a través de un documento que voy a escribir o un mensaje de texto. ¿Por qué? porque en algunos ocupo datos, en algunos ocupo información contable o administrativa que no tengo a la mano. Y yo no les voy a echar mentiras", indicó.

Por eso, Jesús Estrada Ferreiro ofreció una disculpa a la ciudadanía que envió sus preguntas "Necesito que me disculpen por no contestar en forma precisa a cada uno de ustedes, porque si contesto una o dos, los demás se van a sentir '¿por qué a mí no?' [...] No me da miedo contestar, tengo respuesta para todos, pero les suplico que me permitan hacerlo de esa forma", dijo antes de comenzar a responder de manera general a las preguntas más repetidas.