Se genera disputa entre Intercamarales

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace algunos años, los organismos Intercamaral Estatal e Intercamaral Culiacán han trabajado de forma separada en diversos temas para el mejoramiento de sus sectores.

De acuerdo con Julio César Silvas, presidente ejecutivo de la Estatal, ellos representan a muchas mipymes; mientras que Diego Castro, presidente de Canaco e integrante de la Intercamaral Culiacán, afirmó que ellos tienen la representación de los agremiados a todas las cámaras empresariales.

Sesiones

Los integrantes de estas dos organizaciones sesionan y en la mayoría de las ocasiones tienen un invitado, que puede ser desde alcaldes, titulares de corporaciones policiales, legisladores y funcionarios de primer nivel.

Los integrantes de estos dos organismos opinan sobre temas de violencia, economía, desempeño de los diputados y funcionarios.

Desde hace tiempo los integrantes de la Intercamaral Culiacán, en donde están los representantes de Canaco, Canadevi, Canirac, han señalado que la Intercamaral Estatal no los representa.

Así surgió la polémica

En el grupo de WhatsApp creado por la Intercamaral Culiacán con reporteros de los diferentes medios de comunicación, Diego Castro Blanco, presidente de la Canaco, dijo que la Intercamaral Estatal es “patito” y que no representa a ninguna cámara.

Esto tras las publicación en un medio, en la cual el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló en la reunión sostenida el pasado miércoles con los integrantes de la Intercamaral Estatal que faltan cámaras de videovigilancia en los comercios.

Además, el presidente de Canadevi en Sinaloa, Jorge Francisco Frías Melgoza, le pidió a los reporteros que pregunten quién es el presidente en el estado de la Intercamaral, a qué cámara representan y cuándo fueron electos por votación. Este conflicto no es nuevo, pero es la primera vez que se utiliza este medio para criticar.

Diego Castro Blanco, integrante de la Intercamaral Culiacán. Foto: El Debate

Ellos no representan a ninguna cámara: Diego Castro Blanco, integrante de la Intercamaral Culiacán

“Esa Intercamaral (estatal) no es la oficial, la oficial es la que representamos los presidentes de las cámaras de organizaciones intermedias. Ellos se dicen Intercamaral Estatal porque tienen registrada una revista, pero nada que ver con que sea una organización que represente a las cámaras de comercio. Puede haber algunos que pertenecen a cámaras, pero no son presidentes, son vicepresidentes nacionales. Julio César Silvas tiene una revista, pero no es organismo representativo de alguna cámara, ellos sí se reúnen, tienen algunas asociaciones. Sí nos afecta que se hagan llamar Intercamaral porque dicen representar a las cámaras, y nada que ver, porque no tiene nada detrás de ellos. Si el Gobierno hace algún trato o negociación, no tienen ninguna base que los respalde”.

Julio César Silvas, Presidente de la Intercamaral Estatal. Foto: El Debate

Cada uno representamos a un organismo: Julio César Silvas, Presidente de la Intercamaral Estatal

“En ningún modo estamos trabajando de forma ilegítima. Cada uno de los integrantes representamos a un organismo. Somos un grupo colegiado, tenemos desde septiembre de 2015 trabajando conjuntamente en la suma de esfuerzos para ser más competitivos. En nuestro grupo participa el presidente estatal de la Asociación Mexicana de Distribución de Automotores, está la vicepresidencia Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, el vicepresidente Nacional de la región Pacífico centro de la Canacintra, está el presidente de la delegación estatal de la Cámara Nacional de Tecnología de la Información, entre otros. Pero respeto lo que diga Diego (Castro), no entiendo por qué lo dice, tengo buena relación con él”.