Se han vacunado 22 mil 826 jóvenes de entre 15 y 17 años en Sinaloa contra el Covid-19: Cuén Ojeda

Culiacán, Sinaloa.- El Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hizo un llamado a asistir a los macrocentros de vacunación a recibir su dosis y así se inmunicen contra el Covid-19, hasta el momento se ha vacunado a 22 mil 826 jóvenes entre 15 y 17 años.

El titular de la Salud en el Estado, aplaudió la buena respuesta que se registró en el arranque de la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años de edad, donde debido a la alta demanda se determinó una nueva sede en la Novena Zona Militar en Culiacán para que a partir de hoy este sector de la población acuda a la vacuna.

“Entre antier y ayer hemos vacunado 22 mil 826 jóvenes entre 15 y 17 años de tal manera que la vacunación continúa, la situación el horno no está para bollos, posiblemente se pudiera venir una cuarta ola posiblemente a lo mejor no llega tenemos que estar monitoreando, pero esto es como la guerra hay que estar bien preparados estar con las armas listas para defendernos y la mejor arma son los anticuerpos que nosotros generamos en el organismo la mejor arma es la inmunidad y para tener inmunidad no hay como la vacuna entonces todo mundo a vacunarse porque es lo que nos va a dar la defensa, si acaso se va a dar ese repunte esa cuarta ola”, señaló.

Detalló que, actualmente Sinaloa va bien en la estrategia de vacunación pues el 57.7% de los sinaloenses mayor a 18 años de edad tienen el esquema completo, mientras que la media nacional es del 51%. Asimismo, agregó que ya se rebaso el 90% de la población mayor a 18 años que cuando menos tiene una dosis de vacuna.

“Aquí en Sinaloa vamos bien ya dije los datos que tenemos pero ya vamos sobre los menores de edad, estamos aplicando con puestos fijos a todos los rezagados, todos los que son arriba de 18 años pueden asistir a los puestos fijos de vacunación sin problema alguno, de lunes a viernes a nivel estatal en el seguro social para aquellos niños y niñas entre 12 y 17 años que tienen alguna comorbilidad se registraron alrededor de 15 mil gentes en la plataforma, pero únicamente han asistido alrededor de 5 mil, entonces esos 9 mil que faltan hay que ir por favor es muy importante sus niños y niñas en este momento tienen una enfermedad que es una especie de caldo de cultivo para que en caso de que se contagien la enfermedad sea mucho más grave así que no arriesguen a su familia” informó.

¿Cuáles son los puntos de vacunción?

Para los jóvenes de 15 a 17 años de edad; Culiacán, Novena zona Militar; Mazatlán, Hospital Regional Militar de Especialidades y Ahome, Hospital Gineco-Pediátrico No. 2.

Para los rezagados, es decir mayores de 18 años pueden acudir de miércoles a domingo en los puntos fijos; Culiacán-Novena Zona Militar; Ahome- Unidad Administrativa de Gobierno y en Mazatlán- Polideportivo UAS.

Y menores de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad, pueden acudir de lunes a viernes al Seguro Social en todo el Estado.

Finalmente, instó a la población en general a no bajar la guardia en las medidas de sanidad con el uso de cubreboca, lavado constante de manos, uso de gel alcoholado y la sana distancia, pues con estas medidas se crea una primera defensa de protección contra el Covid-19 y otras enfermedades de la temporada como la influenza.