Se manifiestan maestros de Conalep en Sinaloa por falta de pago y por quitarles el Seguro Social

Sinaloa.- Maestros de Conalep en Sinaloa siguen sin recibir sus quincenas completas, además de que los dejaron sin Seguro Social por lo que se encuentran desesperados y por ello se manifestaron.

Esta mañana del 28 de febrero, de manera simultánea 18 planteles se manifestaron y exigieron a las autoridades una solución pues ya no pueden seguir así ya que requieren de sus honorarios para solventar sus hogares. Marisol Flores, representante del sindicato en Culiacán, señaló que de un día para otro se les empezaron a descontar el 30, 50 o hasta el 100 por ciento de sus quincenas situación que ya ocurrió en tres ocasiones por lo que están manifestándose.

La manifestación se realizó en Conalep III en donde señalaron que se están violentando los acuerdos del convenio colectivo y es por ello que hacen el llamado al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para que intervenga y se dé una solución.

"Los maestros de Conalep no estamos pidiendo nada que no merecemos, nada que no esté dentro de nuestro contrato colectivo nada que no se nos haya pagado antes".

Mencionó que siguen a la espera de que les solucionen, pero lo que más les preocupa es que a estos 15 maestros se les quitó su derecho al seguro social y es algo que no debería estar sucediendo.