Se manifiestan para exigir el libre tránsito en caseta de Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos se manifestaron este domingo en una caseta de peaje El Limón de los Ramos, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, para exigir a las autoridades el libre tránsito.

Antes de las 12:00 horas de este domingo alrededor de 15 a 20 personas se manifestaron con banderas y pancartas para pedir el tránsito libre, con la eliminación del cobro de la caseta que consideran excesivo, debido a que afecta principalmente a los transportistas y pobladores que tienen que pasar por la caseta todos los días al trasladarse a sus trabajos, a las comunidades o municipios de Sinaloa.

"Sinaloa unido por el libre tránsito", se leía en las pancartas. Los inconformes justificaron su movimiento señalando que no see debería cobrar por transitar las carreteras, porque no se está respetando el libre tránsito del territorio, como los señala el artículo 11 constitucional.

Elementos de la Guardia Nacional se encontraban en el lugar, asegurándose que la manifestación fuera pacífica y no se realizara el levantamiento de la pluma.

Nosotros tenemos un papel que nos otorga estar aquí manifestándonos libremente, pacificamente... Y dando nuestro punto de vista que queremos que un Sinaloa libre, un México libre", dijo un ciudadano a Debate. "No han arreglado ni la carretera, sigue igual", agregó.

Por su parte, María Eugenia, líder del grupo del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora y Sinaloa explicó que la manifestación se realiza para lograr el libre tránsito en el país.

"Ganamos un juicio de Amparo, un juez federal nos otorgó la suspensión de ese juicio, de ese Amparo, entonces vinimos a tomar la caseta, a evitar el cobro a los ciudadanos... Es una caseta que se concesionó entre 20 y 25 años, pero ya llevan más de 40 años cobrando un puente que está en el centro de Culiacán, un puente que ya se pagó y siguen cobrándonos", señaló María Eugenia.

Señaló que las autoridades no permitieron levantar la pluma porque es un delito federal "si el juez me está diciendo que puedo manifestarme, puedo manifestarme y ellos no lo permiten. Los elementos de la Guardia Nacional que están de planta se pusieron muy groseros conmigo, fue grosero conmigo uno, y otro, encañonó a un ciudadano, a un automovilista porque no quería pagar la caseta", aseguró.

María Eugenia mostró el documento del juez a los medios de comunicación y explicó que el grupo se retiraría para denunciar los hechos. "Vamos a continuar con esto, con las denuncias. Con nombres y con todo lo que tenemos para denunciar al oficial que apunto con el arma de la Guardia Nacional".

Guardia Nacional en el lugar | Cristina Félix/Debate

Amparo

Etma Lizbeth Cortés, administradora de la plaza de cobro explicó que los manifestantes regresaron a la caseta el mes pasado argumentando tener un documento que los amparaba para tomar libremente la plaza, sin embargo, en presencia del área jurídica se les explicó que no era para tomar la plaza, si no para manifestarse.

En presencia del área jurídica se les informó a ellos que el juicio de amparo que ellos traen, ya con lectura propia del área jurídica, nos indican que eso no ampara la toma de la plaza de cobro, es únicamente y exclusivamente para poder ellos manifestarse libremente, siempre y cuando no entorpezcan la operación de la plaza", explicó Etma Lizbeth a Debate.

Asimismo, la administradora explicó que en esa ocasión el documento que presentaron los ciudadanos no venía certificado "El día de hoy se presentan, traen el mismo documento, en esta ocasión viene con sello de certificación, sin embargo, tampoco ampara el hecho que puedan tomar la plaza de cobro".

