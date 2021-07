Se manifiestan policías en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán

Sinaloa.- Los policías municipales y personal administrativo de Culiacán están realizando una manifestación afuera de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en exigencia de que les paguen su cheque sin condicionarles que firmen un documento en el que renuncian a todos los adeudos que puedan tener el Ayuntamiento de Culiacán con ellos, entre ellos pago de prima vacacional, horas extra etc.

También se les pide renunciar a cualquier riesgo o afectación de riesgo de trabajo que les pueda surgir en un futuro.

Personal administrativo explicó que a ellos les adeudan la prima vacacional razón por la que no van a firmar el documento y por esa razón no saben que van a comer sus familias que dependen de su salario.

Piden que el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, dé la cara. En este tema el defensor social Oscar Loza Ochoa aseguró que el alcalde está violentando los derechos humanos y laborales de los policías municipales y trabajadores. Al momento ninguna autoridad se ha posicionado al respecto.

