Se manifiestan repartidores de comida de apps en el Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Repartidores de comida a domicilio de diferentes plataformas digitales denuncian abuso por partes de las autoridades de tránsito en Culiacán y se manifiestan en el ayuntamiento de Culiacán para exigir áreas donde se les permita estacionarse mientras realizan su labor.

Iniciaron su reunión en la catedral de Culiacán terminando por circular por la avenida Álvaro Obregón hasta el ayuntamiento realizando la toma de al menos tres carriles permitiendo circular a los vehículos .

José Florencio Prieto, repartir de comida a domicilio comentó que, el día de ayer por la tarde, mientras recogía un pedido en un restaurante, una autoridad de tránsito le retiró su moto con el pretexto de que no era permitido estacionarse en la vía pública, por lo que, con el fin de apoyar a sus compañeros, comenzó a informarles para que a ellos no les sucediera lo mismo, situación que le molestó a la autoridad, terminando esto en lo que llamó un “alboroto” debido a que los testigos comenzaron a apoyarlo y grabaron las acciones del tránsito, no sólo fue él el afectado, sino que, en ese instante subieron a la grúa otras 7 motos.

Hoy, se manifiestan con el fin de que las autoridades de gobierno los apoyen asignándoles un espacio donde puedan estacionarse sin ser amonestados, ya que sólo necesitan de 5 a 10 minutos en lo que recogen los pedidos de comida, el problema se trató de solucionar con las autoridades de transito, pero al no ver respuesta acuden al municipio.

Son alrededor de 500 pesos los que ganan al día y terminan pagando más de ello para solucionar el problema, considera que los tránsitos están trabajando de manera muy arbitraria.

Ayer, perdió todo el día tratando de que le devolvieran su moto y en menos de 3 horas observó cómo alrededor de 10 repartidores acudieron a las oficinas correspondientes con la misma situación, terminando por pagar 700 pesos por el servicio de grúa.

Las autoridades municipales les permitieron la entrada a dos de los manifestantes a la secretaría de la presidencia para llegar a un acuerdo mientras las autoridades de tránsito lograron que los manifestantes liberaran dos carriles por la avenida Álvaro Obregón para el flujo de los vehículos.

Finalmente fueron atendidos en la secretaría de presidencia por el secretario Miguel Santillanes quien los entendió y les comentó que se arreglaría la situación, a pesar de no haber firmado ningún papel al parecer dejaron una cita para el día martes establecer un diálogo más formal. Ante ello los usuarios abordaron sus vehículos y despejaron la avenida Álvaro Obregón.