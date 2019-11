Se manifiestan trabajadores administrativos de la Sepyc

Sinaloa.- Entre gritos de reclamo ante la inconformidad con la falta de pago del bono para gastos dentales, se manifiestan trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Pública y Culiacán a las afueras de las oficinas del secretario Juan Alfonso Mejía López.

Gerardo Ozuna, secretario de Trabajo y Conflictos de personal de apoyo del SNTE 27, en representación de los más de 100 trabajadores que protestaron después de una reunión con directivos del personal administrativo, detalló que será hasta el martes cuando se reanude la conciliación, ya que se buscará la manera de realizar el pago.

“Estamos previendo ya para el año que viene esto, buscando la soluciones para que esto se vaya pagando gradualmente y que no pase esto de estar esperando el fin de año. Es cierto, no tenemos la fecha, pero se va a pagar y estamos buscando ya desde ahorita para que se vaya pagando conforme a la otra”, expresó el representante sindical.

Conciliación

Aunado a ello, especificó que, a pesar de que no se cuenta con una fecha para el pago, eso no significa que no se vaya a realizar, sino que se seguirán las gestiones con autoridades para que se cubra conforme lo marca la ley.

Son mil 974 casos de trabajadores que no han recibido la prestación, lo que se acordará el martes en otra reunión, y de no lograr una respuesta favorable, se tendrá que proceder a una demanda.

La inconformidad

Por otra parte, Mari Mercado, quien cuenta con 25 años trabajando en el edificio, reclamó que la manifestación va con base en no solo a la falta del pago de la prestación, sino que es desde hace años desde cuando la Sepyc ha dejado a un lado algunas prestaciones que se reciben.

“Han cambiado las reglas, entonces todas nuestras reglas están mutadas, pero la administración las ha manejado a su antojo, entonces, yo creo que ya es hora de que todo esto lo actualicemos y se rescate el reglamento interno de trabajo porque es muy diferente el reglamento interior de la Sepyc que el de la SEP”, dijo la trabajadora.

Aunado a ello, reprochó que se han dejado de lado las prestaciones a las que se supone que tienen derecho los trabajadores, motivo por el que se está mostrando su inconformidad, después de más de cinco años batallando con los pagos de gastos dentales.

En el presente año han sido varias las manifestaciones de maestros y administrativos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura.