Se mantendrá en Sinaloa el Programa de Escuelas de Tiempo Completo: SEP

Culiacán, Sinaloa.- Durante su visita a Culiacán para sostener encuentros con el sector del magisterio y con la Universidad Autónoma de Sinaloa, acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo no desaparecerá en Sinaloa, y para ello ya se tiene garantizado un presupuesto de 300 millones de pesos.

El gobernador del estado acompañó al titular de la SEP a dos encuentros, el primero de ellos con el magisterio sinaloense perteneciente a las dos secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que asistieron los dirigentes Edén Inzunza y Fernando Sandoval, respectivamente, así como a una reunión en la Torre Académica de la UAS, donde fueron recibidos por el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Entrevistado por los medios de comunicación, el secretario Esteban Moctezuma precisó que las Escuelas de Tiempo Completo es uno de los programas más robustos que tiene la SEP, y la evidencia demuestra los buenos resultados obtenidos en mejora tanto en el ambiente escolar como en el logro académico.

“Es por ello que vamos a continuar totalmente con él, es común que muchas veces en la Secretaría de Educación Pública, por lo grande que es, algunos programas empiecen el ciclo escolar con déficit y a lo largo de los meses con economías se va nutriendo el presupuesto, pero vamos a garantizar que las Escuelas de Tiempo Completo sigan funcionando todas, con todos los servicios tal y cual”, aseguró.

Foto: Especial

Para ello, en respuesta a una pregunta expresa, confirmó que se garantiza el presupuesto de 300 millones de pesos necesario en su operación, de los cuales se inició con la mitad, y a lo largo del ciclo escolar, durante el próximo año se aplicarán los restantes 150 millones de pesos para concluir el ciclo lectivo 2019-2020.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que el secretario Esteban Moctezuma Barragán es el mejor aliado de Sinaloa, y quien consideró sinaloense por adopción, pues se desempeñó como secretario de Administración en el sexenio del gobernador Francisco Labastida Ochoa (1987-1992).

Foto: Especial

El mandatario estatal destacó también la mancuerna en la Secretaría de Educación Pública que favorece mucho a Sinaloa, pues junto con Esteban Moctezuma se tiene al subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, otro sinaloense por adopción, pues igualmente trabajó junto con el ex gobernador Labastida en ese periodo.

Durante el encuentro en la Torre Académica, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que desde hacía nueve años que no visitaba la UAS un secretario de Educación del Gobierno de la República, y ahora lo hace el secretario Esteban Moctezuma Barragán.

A su vez, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, reconoció que contrario a lo que sucedió en el resto del país durante este año, en Sinaloa sí se otorgaron basificaciones a los maestros federalizados, respetando la lista de prelación.

En ambos encuentros, tanto con el SNTE como en la UAS, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, abordó las recientes reformas a la Constitución, para lograr un nuevo Acuerdo Educativo Nacional, como el haber reformado el artículo tercero constitucional para dar pie a la creación de tres leyes específicas, la Ley Reglamentaria en Mejora Continua de las Maestras y los Maestros, la Ley General del Sistema de Carrera Magisterial, y la Ley General de Educación.

Destacó que contrario a la Reforma Educativa del 2013 que se implementó en el sexenio anterior, y que causó mucha inconformidad entre el magisterio, el nuevo Acuerdo Educativo Nacional es dinámico, es decir, puede ajustarse a las circunstancias que se vayan presentando.

Además, hizo hincapié en que la evaluación del magisterio que se prevé no será punitiva como en el pasado, sino para mejorar la calidad educativa, ya que no se trata de despedir a los maestros mal evaluados, sino ayudarlos a mejorar, pero también serán evaluados los funcionarios y los programas educativos, lo que la anterior reforma no contemplaba.

Otro aspecto importante de este nuevo Acuerdo es que se impulsará la basificación a fin de eliminar prácticas de corrupción, pues en otros estados como en Michoacán se detectaron 3 mil 500 maestros que trabajaban bajo honorarios pero con cargo al presupuesto federal. Por ello, de ahora en adelante, precisó que plaza que no esté registrada no será pagada.

Por último, Moctezuma Barragán se refirió a tres estrategias particulares que se implementarán en este nuevo Acuerdo, como son la Mejora de Escuelas Normales, la Atención a la Primera Infancia, y la Educación Inclusiva, específicamente para poblaciones indígenas y niños con discapacidad.