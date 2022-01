Se mantiene el Gobierno de Sinaloa sin contratación de obra pública 

Sinaloa.- Sin contratación de obra pública se mantiene el Gobierno del Estado de Sinaloa a casi 3 meses de iniciada la administración, dio a conocer José Ángel Carrillo Duarte presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) zona centro.

Explicó, que es común que en cambio de gobierno, los meses de noviembre y diciembre sean utilizados para el proceso de entrega y recepción, además de planeación, por lo que se estima que durante los primeros meses del año empiece la contratación y banderazos de obra, sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento de que se haya concretado con afiliados a la cámara empresarial.

"Noviembre y diciembre generalmente se dan para que el nuevo gobierno tenga planeación y a partir de los primeros meses del año se estará pensando en los arranques de obra y banderazos de obra, que hasta el momento no se ha anunciado", reiteró.

Detalló que si bien, no se tiene conocimiento de contratación de obra pública, se cuenta con la posibilidad de que se tengan contratos por asignación, obras que comúnmente se tienen conocimiento más adelante, pero licitaciones públicas y convocatorias, no se han dado.

"No hay hasta ahorita, que nosotros nos hayamos enterado, no tenemos obras contratadas en este gobierno aún, no estamos enterados de obras y si las hay seguramente serán por la modalidad de asignación, que también es legal, obras pequeñas por hasta millón y medio de pesos pueden ser asignadas por el gobierno a quienes ellos consideren pertinente", especificó Carrillo Duarte.

Por otra parte recordó que el gobierno anterior, en obra pública, dejó alrededor de 5 mil millones de pesos al año, por lo que la aplicación de recursos por parte de la administración actual, dependerá de la capacidad de gestión de recursos para obra pública para acceder a recursos del gobierno federal, más que del presupuesto estatal.